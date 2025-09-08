Η ΕΕ μελετά την επιβολή μιας νέας δέσμης κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και εταιρείες ενέργειας. Στόχος της να αναγκάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το 19ο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πακέτο κυρώσεων της ΕΕ μπορεί να στοχοθετήσει και τα συστήματα πιστωτικών καρτών και πληρωμών της Ρωσίας, τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, αλλά να περιλαμβάνει και περαιτέρω περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου της Μόσχας.

Η ΕΕ ελπίζει να συντονίσει με τις ΗΠΑ ορισμένες από τις τελευταίες κυρώσεις της στη Ρωσία, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου, ενώ κλιμάκιο αξιωματούχων της θα μεταβεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν με Αμερικανούς ομολόγους τους τα σχέδια.

«Είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι εταίροι μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

ΗΠΑ και ΕΕ συζητούν νέες κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς στη Ρωσία με την ελπίδα ότι η «κατάρρευση» της ρωσικής οικονομίας θα ωθήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, πρόσθεσε.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε μεγάλες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, καταργώντας τις τρέχουσες εξαιρέσεις που απολαμβάνουν ορισμένες εταιρείες, όπως η Rosneft. Εξετάζει επίσης την επιβολή απαγορεύσεων εξαγωγής σε περισσότερα προϊόντα και χημικά που χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική βιομηχανία της Μόσχας, καθώς και εμπορικούς περιορισμούς σε ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που προμηθεύουν τα εν λόγω προϊόντα.

Εξάλλου η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει για πρώτη φορά κατά του Καζακστάν το «εργαλείο κατά της παράκαμψης» των κυρώσεων, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg. Με το μέτρο αυτό θα απαγορευτεί στο Καζακστάν να εισάγει ένα συγκεκριμένο σύνολο μηχανημάτων που, σύμφωνα με τα εμπορικά δεδομένα της EEς, εξακολουθούν να εκτρέπονται σε μεγάλες ποσότητες στη Ρωσία, όπου χρησιμοποιούνται στην παραγωγή όπλων.





