Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τους φόρους ενέργειας, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα με σκοπό την ανακούφιση της πίεσης στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Οι Βρυξέλλες αναζητούν γρήγορες λύσεις, αφού οι εταιρείες προειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους ανταγωνιστές τους στην Κίνα και τις ΗΠΑ - ακόμη και πριν από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα, που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε να παρουσιάσει επιλογές στους ηγέτες της ΕΕ για να τις εξετάσουν σε μια σύνοδο κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Ένα έγγραφο της Επιτροπής που προετοιμάστηκε για μια συνάντηση των Επιτρόπων της ΕΕ την Παρασκευή έδειξε ότι η Ένωση διερευνά βραχυπρόθεσμα μέτρα για να βοηθήσει τις πιο πληγείσες περιοχές και τομείς, χωρίς να υπονομεύει τους μακροπρόθεσμους νόμους για το κλίμα που αποσκοπούν στη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα φθηνότερο, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενεργειακό σύστημα.

«Οποιαδήποτε πρόταση για νομοθετική αλλαγή δεν θα αποφέρει άμεσα αποτελέσματα και ενδέχεται να χρειαστεί μια ενδιάμεση λύση για τη μείωση των τιμών της ενέργειας τα επόμενα 2-5 χρόνια, έως ότου η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας μειώσει την πίεση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί σε ορισμένες περιοχές», αναφέρεται στο έγγραφο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Επιτροπή θα εξετάσει τα τέλη δικτύου – τα οποία αποτελούν περίπου το 18% των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της βιομηχανίας – και τους εθνικούς φόρους και εισφορές, καθώς και το κόστος του άνθρακα, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 11% των λογαριασμών.

Το έγγραφο αναφέρει ότι, σε περίπτωση περαιτέρω διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού, οι Βρυξέλλες πρέπει να είναι έτοιμες να εισαγάγουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, όπως έκαναν το 2022, όταν η Ρωσία μείωσε δραστικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου.