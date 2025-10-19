Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τις εξουσίες της ώστε να μπορεί να επιβιβάζεται και να πραγματοποιεί ελέγχους σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου», σύμφωνα με έγγραφο που προετοιμάστηκε για τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα και περιήλθε σε γνώση του POLITICO.

Το έγγραφο, που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), προειδοποιεί ότι τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο με σημαίες τρίτων χωρών για να αποφύγουν τις κυρώσεις της ΕΕ, όχι μόνο ενισχύουν την πολεμική οικονομία της Μόσχας, αλλά αποτελούν επίσης «απειλή για το περιβάλλον και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Σύμφωνα με το πεντασέλιδο έγγραφο, τα πλοία του «σκιώδους στόλου» ενέχουν κινδύνους και για κρίσιμες υποδομές, καθώς «μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες για υβριδικές επιθέσεις κατά εδαφών της ΕΕ». Ορισμένα από αυτά φέρονται να έχουν αξιοποιηθεί για την εκτόξευση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναγνωρίζουν δυτικούς στόχους ή προκαλούν διακοπές λειτουργίας πολιτικών αεροδρομίων.

Η EEAS ξεκίνησε αυτόν τον μήνα τεχνικές διαβουλεύσεις βάσει σχεδίου διακήρυξης για την ενίσχυση του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Η πρωτοβουλία αυτή «θα προσφέρει στα κράτη-μέλη ένα επιπλέον εργαλείο για αποτελεσματικότερη επιβολή των μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβίβασης σε πλοία του σκιώδους στόλου», αναφέρει το έγγραφο.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη σύναψη «πιθανών διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών-σημαιών και της ΕΕ για προεγκεκριμένες επιβιβάσεις προς επιθεώρηση». Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διακήρυξης έως το τέλος Νοεμβρίου και η έγκρισή της στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Αφότου τα κράτη-μέλη εγκρίνουν τη διακήρυξη, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλας, θα ζητήσει την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου για την έναρξη διαπραγματεύσεων διμερών συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη-σημαίες.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ «επιδεικνύουν αυξανόμενη δυναμική για πιο ισχυρές δράσεις επιβολής» κατά του σκιώδους στόλου. Ως παράδειγμα αναφέρεται η πρόσφατη επιχείρηση Γάλλων στρατιωτών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο με το όνομα Boracay, που θεωρείται μέρος του ρωσικού σκιώδους στόλου, στα ανοιχτά της Δανίας, όταν άγνωστα drones προκάλεσαν προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων.

Η ΕΕ «θα μπορούσε να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους εφόσον συμφωνήσουν να της παραχωρήσουν το δικαίωμα να διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες εκ μέρους τους», σημειώνει το έγγραφο.