Ο φόβος των Βρυξελλών ότι ένα ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραφεί προς την ακροδεξιά αναζωπυρώθηκε απότομα αυτή την εβδομάδα, καθώς η πολιτική κρίση στη Γαλλία, που εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, κέρδισε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται υπό εξαιρετική πίεση μετά την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια του πρωθυπουργού του να σχηματίσει μια λειτουργική κυβέρνηση, η οποία κατέρρευσε σε μόλις 14 ώρες, και με τις νέες εκλογές τους επόμενους μήνες, αν όχι εβδομάδες, να φαίνονται όλο και πιο πιθανές.

Τόσο σε προεδρικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η νίκη του Εθνικού Ράλι της Μαρίν Λε Πεν είναι πλέον σαφώς πιθανή, πράγμα που σημαίνει ότι μια ευρωσκεπτικιστική, ακροδεξιά προσωπικότητα ενδέχεται σύντομα να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, προσθέτοντας τη φωνή της στον αυξανόμενο χορό των λαϊκιστικών, δεξιών φωνών.

Εάν το Εθνικό Ράλι αποκτήσει εκτελεστική εξουσία στη Γαλλία, αυτό θα προσθέσει νέα προβλήματα στην ΕΕ. Προβλήματα σαν αυτά που ήδη δημιουργούνται από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και τον Ρόμπερτ Φίκο της Σλοβακίας, και πιθανόν σύντομα θα προστεθεί και ο Αντρέι Μπάμπις μετά την πρόσφατη εκλογική του νίκη στην Τσεχική Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει το Politico, η ανανεωμένη λαϊκιστική έξαρση απειλεί να εκτροχιάσει τις πολιτικές του μπλοκ σε κρίσιμους τομείς, με ιδιαίτερα έντονες ανησυχίες όσον αφορά τη Ρωσία και την αμυντική πολιτική. Τόσο ο Όρμπαν όσο και ο Φίκο έχουν εμποδίσει τις προσπάθειες της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Αν και η Γαλλία δεν είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, η ρητορική «ηγεσία» του Μακρόν όσον αφορά την Ουκρανία έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στήριξης της εμπόλεμης χώρας και ενίσχυσης της άμυνας της Ευρώπης, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο μιας κυβέρνησης της ΕΕ. Με την αποχώρησή του, «αυτό θα τεθεί σε κίνδυνο — γνωρίζουμε ότι η Λεπέν δεν θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή».