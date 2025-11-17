Μια θεωρητική σχολή ακαδημαϊκών υποστηρίζει ότι οι πόλεμοι που καθορίζουν μια εποχή επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 85 χρόνια, καθώς οι γενιές χάνουν από τα μάτια τους την εμπειρία που οι πρόγονοί τους κέρδισαν με κόπο. Αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να περιμένουμε έναν άλλο πόλεμο οποιαδήποτε στιγμή τώρα, σύμφωνα με το Politico.

Η αξία του διαλόγου

Η διάβρωση του διπλωματικού ενστίκτου δεν εμφανίζεται μόνο στη ρητορική, αλλά και στους προϋπολογισμούς. Ο βιομηχανοποιημένος Δυτικός κόσμος μειώνει ραγδαία τις επενδύσεις στην ήπια δύναμη καθώς διοχετεύει πόρους στην άμυνα.

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και μετά, οι στρατιωτικές δαπάνες δεν έχουν αυξηθεί ποτέ τόσο γρήγορα όσο το 2024, όταν αυξήθηκαν κατά 9,4% και έφτασαν στο υψηλότερο συνολικό ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Αντίθετα, μια ξεχωριστή έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με έδρα το Παρίσι διαπίστωσε πτώση 9% στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια την ίδια χρονιά μεταξύ των πλουσιότερων δωρητών του κόσμου. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει περικοπές τουλάχιστον 9% και ενδεχομένως έως και 17% φέτος.

«Για πρώτη φορά σε σχεδόν 30 χρόνια, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν την επίσημη αναπτυξιακή βοήθειά τους το 2024», ανέφερε ο ΟΟΣΑ στη μελέτη του. «Εάν προχωρήσουν στις ανακοινωμένες περικοπές το 2025, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που και οι τέσσερις χώρες θα έχουν μειώσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ταυτόχρονα για δύο συνεχόμενα έτη».

Πουλώντας ειρήνη, αγοράζοντας πόλεμο

Οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται παγκοσμίως. Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Κίνας, δεύτερος μετά από αυτόν των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 7% μεταξύ 2023 και 2024, σύμφωνα με το SIPRI. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 38%.

Ωθούμενοι εν μέρει από τους φόβους των ευρωπαϊκών χωρών ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκαταλείψει τη συμμαχία τους, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο σε έναν νέο στόχο δαπανών ύψους 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την άμυνα και τις υποδομές ασφάλειας έως το 2035. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ -στον ρόλο του «μπαμπά»- ήταν αρκετά ικανοποιημένος που οι νεότεροι εταίροι του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα πλήρωναν το μερίδιό τους.

Στην πραγματικότητα, ο αγώνας για τον επανεξοπλισμό ξεκίνησε πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έκανε την στρατιωτική ενίσχυση επείγουσα προτεραιότητα για τα ανήσυχα κράτη της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης που ζουν στη σκιά της Ρωσίας του προέδρου Πούτιν.