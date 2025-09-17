Η Δανία αγοράζει όπλα ακριβείας, μεγάλους βεληνεκούς - «Η Ρωσία θα είναι απειλή τα επόμενα χρόνια»

Η Δανία σχεδιάζει να αποκτήσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς για να ενισχύσει την ασφάλειά της, σε μια αλλαγή παραδείγματος που προκαλείται από την απειλή της Ρωσίας προς την Ευρώπη, δήλωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία θα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη και τη Δανία για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους.

«Η απόκτηση μπορεί να περιλαμβάνει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να πλήξουν στόχους σε εχθρικό έδαφος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν, αν και δεν ανέφερε πόσα θα δαπανήσει η κυβέρνηση ούτε διευκρίνισε ποια όπλα θα αγοράσει.

Το μέλος του ΝΑΤΟ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα δαπανήσει 58 δισ. δανικές κορώνες (9,20 δισ. δολάρια) σε συστήματα αεράμυνας ευρωπαϊκής κατασκευής, τη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει κάνει ποτέ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «δείχνει τη σημασία της ικανότητας αντεπίθεσης ή επίθεσης σε βάθος, καθώς και της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης αεράμυνας μαζί με επίγεια αεράμυνα», δήλωσε ο Πούλσεν.