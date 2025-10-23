Βρετανία: Σύλληψη τριών υπόπτων για κατασκοπεία με σχέση στη Ρωσία

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη τη σύλληψη τριών ανδρών ως υπόπτων για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, με τα φερόμενα αδικήματα να σχετίζονται με τη Ρωσία.

Οι άνδρες, ηλικίας 48, 45 και 44 ετών, συνελήφθησαν σε διευθύνσεις στο δυτικό και στο κεντρικό Λονδίνο. Οι συγκεκριμένες διευθύνσεις και μία ακόμη βρίσκονται υπό έρευνα, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ηγείται της έρευνας.

«Βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα περιγράφαμε ως “πληρεξούσιους” να στρατολογούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτές οι συλλήψεις συνδέονται άμεσα με τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να διακόψουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες», δήλωσε ο Ντόμινικ Μέρφι, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνόμευσης του Λονδίνου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, που ψηφίστηκε το 2023 και επιτρέπει στους εισαγγελείς να δικάζουν υπόπτους για κατασκοπεία σε ευρύτερο φάσμα περιστάσεων.

Οι εξελίξεις της Πέμπτης σημειώθηκαν ενώ έξι άνδρες καταδικάζονταν για εμπρηστική επίθεση σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με την Ουκρανία στο ανατολικό Λονδίνο πέρυσι, επίθεση που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της μισθοφορικής ομάδας Wagner.

Ο αρχηγός της σπείρας, Ντίλαν Ερλ, ήταν το πρώτο άτομο που καταδικάστηκε βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση κατηγορεί επανειλημμένα τη Ρωσία για οποιοδήποτε «κακό» συμβαίνει στη Βρετανία.

«Τον τελευταίο χρόνο, εμείς και η αστυνομία έχουμε αποτρέψει μια σταθερή ροή σχεδίων παρακολούθησης με εχθρικές προθέσεις, τα οποία στοχεύουν άτομα που οι Ρώσοι ηγέτες θεωρούν εχθρούς τους», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Κεν ΜακΚάλουμ, επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας MI5.