Βρετανία: Σύλληψη τριών ατόμων για διενέργεια κατασκοπείας υπέρ της Κίνας

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τρεις άνδρες ως ύποπτους για παροχή βοήθειας στην υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας, ενώ τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων ήταν σύντροφος μιας εν ενεργεία βουλευτή.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η βρετανική υπηρεσία ασφαλείας MI5 είχε προειδοποιήσει τους βουλευτές για τις προσπάθειες Κινέζων πρακτόρων να συλλέξουν πληροφορίες και να επηρεάσουν τη δραστηριότητα στο Γουέστμινστερ, κάτι που η κυβέρνηση χαρακτήρισε «μυστική και υπολογισμένη προσπάθεια» της Κίνας να παρέμβει στην βρετανική πολιτική.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνέλαβαν έναν 39χρονο άνδρα στο Λονδίνο και δύο άτομα, ηλικίας 68 και 43 ετών, στην Ουαλία, και έψαξαν ακίνητα στο Λονδίνο, το Κάρντιφ και το Ιστ Κίλμπραϊντ στη Σκωτία. Οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.

«Σύζυγοι βουλευτών»

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της βρετανικής αστυνομίας, κανείς εκ των συλληφθέντων δεν κατονομάστηκε, αλλά ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Άλεξ Μπούργκαρτ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι ο Guardian και το BBC «ανέφεραν ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι σύζυγος μιας εν ενεργεία βουλευτή των Εργατικών και ότι ένας άλλος είναι σύζυγος μιας πρώην βουλευτή των Εργατικών».

Η Τζόανι Ριντ, βουλευτής των Εργατικών για την περιοχή του Ανατολικού Κίλμπραϊντ, της οποίας ο σύζυγος συνελήφθη με βάση τις πληροφορίες των εφημερίδων Times και Telegraph, προέβη σε δήλωση λέγοντας ότι «δεν είχε δει ποτέ τίποτα που να με κάνει να υποψιάζομαι ότι ο σύζυγός μου έχει παραβιάσει κάποιον νόμο».

«Δεν συμμετέχω στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συζύγου μου και ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου συμμετέχουμε σε αυτήν την έρευνα», έγραφε. «Δεν έχω πάει ποτέ στην Κίνα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για την Κίνα ή για θέματα που σχετίζονται με την Κίνα στη Βουλή των Κοινοτήτων».

Με ανακοίνωση της η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο καταδίκασε τις προσπάθειες όπως τις αποκάλεσε «κατασκευής γεγονότων και επινόησης των λεγόμενων ‘υποθέσεων κατασκοπείας’ για να συκοφαντήσουν την Κίνα» , και είπε ότι επέδωσε διαμαρτυρία στη βρετανική πλευρά.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές στο κοινοβούλιο, ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τελευταίες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας που ψηφίστηκε το 2023, ο οποίος εισήχθη για να δώσει μεγαλύτερες εξουσίες για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων. Ο Τζάρβις δήλωσε σε ανακοίνωσή του μετά τις συλλήψεις ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέες εξουσίες.

«Θα αμφισβητούμε πάντα οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που επιχειρεί να παρέμβει ή να υπονομεύσει την ακεραιότητα των δημοκρατικών μας θεσμών», δήλωσε ο Τζάρβις. «Θα δίνουμε πάντα προτεραιότητα στην εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο επικεφαλής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, δήλωσε τον Οκτώβριο ότι οι Κινέζοι κατάσκοποι αποτελούν καθημερινή απειλή για την εθνική ασφάλεια και η υπηρεσία του στη συνέχεια προειδοποίησε ότι Κινέζοι κατάσκοποι εμφανίζονταν ως άτομα που έψαχναν υποψήφιους εργαζόμενους ή ως εκπρόσωποι εταιρειών για να έρθουν σε επαφή με βουλευτές.

Οι κατηγορίες αυτές έχουν επισκιάσει τις προσπάθειες του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επισκέφθηκε την Κίνα τον Ιανουάριο, να βελτιώσει τις σχέσεις με το Πεκίνο. Η Βρετανία ενέκρινε τον Ιανουάριο τα σχέδια της Κίνας να κατασκευάσει τη μεγαλύτερη πρεσβεία του Πεκίνου στην Ευρώπη στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα οι επικριτές του Στάρμερ να τον κατηγορήσουν ότι δίνει προτεραιότητα στις οικονομικές προοπτικές έναντι των κινδύνων ασφαλείας.

Σε μία ξεχωριστή υπόθεση, δύο άνδρες δικάστηκαν σήμερα στο Λονδίνο κατηγορούμενοι από Βρετανούς εισαγγελείς ότι προέβαιναν σε εχθρική παρακολούθηση γνωστών φιλοδημοκρατικών αντιφρονούντων για το Χονγκ Κονγκ και, τελικά, για την Κίνα.