Αεροσκάφη της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν αποστολές αεράμυνας πάνω από την Πολωνία στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα, στην πιο σημαντική παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι σήμερα.

Τα Typhoon, από τη βάση RAF Coningsby στο Lincolnshire, θα ενωθούν με συμμαχικές δυνάμεις από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία για να ενισχύσουν την άμυνα του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας.

Τα αεροσκάφη θα υποστηρίζονται από ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού αέρος-αέρος Voyager από τη βάση RAF Brize Norton, στο Οξφορντσάιρ.

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, γι’ αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την ανατολική του πλευρά μέσω της Eastern Sentry».

«Αυτά τα αεροσκάφη δεν αποτελούν απλώς επίδειξη δύναμης. Είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή επιθετικότητας, την ασφάλεια του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ και την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας και της ασφάλειας των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

Η εισβολή της Ρωσίας στον πολωνικό εναέριο χώρο ακολουθήθηκε λίγες μέρες αργότερα από παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι το περιστατικό έφερε τη χώρα του «στο πιο κοντινό σημείο σε ανοιχτή σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, ανέφερε: «Το μήνυμα προς τη Μόσχα είναι σαφές. Ο Πούτιν δοκίμασε το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ απάντησε με ενότητα και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του». «Όταν απειλούμαστε, αντιδρούμε από κοινού», τόνισε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιχείρηση Eastern Sentry, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξοπλισμού στα σύνορα με τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, για την αποτροπή πιθανής ρωσικής επιθετικότητας.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τις μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με την πιθανή επέκταση του τριετούς πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.