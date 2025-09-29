Η Βρετανία κατασκευάζει «Drone Wall» για να προστατεύσει το ΝΑΤΟ από τη Ρωσία

Βρετανικής κατασκευής drones θα αναπτυχθούν για να δημιουργήσουν ένα «τείχος από drones» για την προστασία του ΝΑΤΟ από τη ρωσική επιθετικότητα, αποκάλυψε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.



Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, νέα χαμηλού κόστους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Ουκρανία, αποτελούν μέρος μιας νέας στρατηγικής για την αποτροπή των αεριωθούμενων αεροσκαφών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας.



Οι Ευρωπαίοι υπουργοί ανησυχούν για μια σειρά ρωσικών εισβολών στον πολωνικό και εσθονικό εναέριο χώρο, οι οποίες ώθησαν τη Βρετανία να αναπτύξει Typhoon της RAF πάνω από την Πολωνία σε μια επίδειξη ισχύος προς τη Μόσχα.



Μια ύποπτη ρωσική «υβριδική» εισβολή drones έλαβε χώρα αυτή την εβδομάδα στη Δανία και τη Νορβηγία.



Το Σάββατο, αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εθεάθησαν άγνωστα drones πάνω από το αρχιπέλαγος Καρλσκρούνα στη Σουηδία, λίγα μίλια από μια ναυτική βάση. Κάτοικοι των νησιών Στούρκο και Τιούρκο, ανέφεραν ότι τα drones και η αστυνομία, όταν έφτασε στο σημείο, εντόπισε ένα από αυτά, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ο Τζον Χίλι δήλωσε στην The Telegraph ότι οι «απερίσκεπτοι» και «επικίνδυνοι» ελιγμοί θα αντιμετωπιστούν με απάντηση από τις χώρες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων νέων συνοριακών αμυντικών εγκαταστάσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κατασκευής drones με την Ουκρανία, με την κωδική ονομασία Project Octopus, το οποίο θα περιλαμβάνει την κατασκευή drones αναχαίτισης σε βρετανικά εργοστάσια εντός εβδομάδων και την ανάπτυξή τους για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.



Οι Ευρωπαίοι υπουργοί συναντήθηκαν την Παρασκευή για να συζητήσουν την ιδέα του «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», η οποία θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εδάφους στα σύνορα για την αντιμετώπιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή πυραύλων.