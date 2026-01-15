Η Βρετανία χαιρετίζει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε την Πέμπτη ότι χαιρετίζει τη δέσμευση για μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής για τη διοίκηση της Γάζας.

«Είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργήσουμε δυναμική για τη διατήρηση της εκεχειρίας, να αντιμετωπίσουμε τις δεινές ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα με αυξημένη βοήθεια, να εξαλείψουμε την απειλή από τη Χαμάς και να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους», δήλωσε σε ανακοίνωσή της.

«Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του 20σέλιδου ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ».