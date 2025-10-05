Η Βρετανία εξετάζει νομοθεσία για την απαγόρευση διαδηλώσεων

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, θα δώσει στην αστυνομία νέες εξουσίες για να θέσει όρια στις επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες και εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας για την πλήρη απαγόρευσή τους, μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων που οδήγησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις και εξάντληση των πόρων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση αυτή έρχεται μια μέρα μετά τη σύλληψη από την αστυνομία σχεδόν 500 ατόμων στην τελευταία διαδήλωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ, σε υποστήριξη της απαγορευμένης ομάδας Palestine Action. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε προηγουμένως καλέσει τους διοργανωτές να ακυρώσουν την εκδήλωση του Σαββάτου, μετά την τρομοκρατική επίθεση προ ημερών σε συναγωγή του Μάντσεστερ.

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι θεμελιώδης ελευθερία στη χώρα μας», δήλωσε η Μαχμούντ σε ανακοίνωση την Κυριακή. «Ωστόσο, αυτή η ελευθερία πρέπει να ισορροπείται με την ελευθερία των γειτόνων τους να ζουν τη ζωή τους χωρίς φόβο».

Σύμφωνα με τη δήλωση, η αστυνομία θα αποκτήσει νέες εξουσίες για να ζητήσει από τους διοργανωτές διαδηλώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο «για εβδομάδες και έχουν προκαλέσει επανειλημμένες αναταραχές» να μεταφέρουν τις εκδηλώσεις τους αλλού, ενώ οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν σύλληψη και δίωξη. Οι νέες εξουσίες θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η Μαχμούντ επανεξετάζει επίσης την υπάρχουσα νομοθεσία για να διασφαλίσει ότι «οι εξουσίες είναι επαρκείς και εφαρμόζονται με συνέπεια», συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύεται εντελώς η διεξαγωγή διαδηλώσεων.