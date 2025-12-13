Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε διοικητές των παραστρατιωτικών ΔΤΥ στο Σουδάν

Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την επιβολή κυρώσεων εις βάρος τεσσάρων διοικητών των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, κατηγορώντας τους για «ωμότητες» που διέπραξαν στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου που μαίνεται στη χώρα από τον Απρίλιο του 2023.

«Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σήμερα σε διοικητές των ΔΤΥ πλήττουν άμεσα αυτούς που έχουν αίμα στα χέρια τους», τόνισε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωσή της.

«Τα συντριπτικά στοιχεία για αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα --μαζικές εκτελέσεις, λιμός και συστηματική και προμελετημένη χρήση του βιασμού ως όπλο πολέμου-- δεν μπορούν και δεν θα μείνουν ατιμώρητα», πρόσθεσε.

Μεταξύ των τεσσάρων διοικητών στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία των παραστρατιωτικών, ο Αμπντελραχίμ Χαμντάν Νταγκλό, αδελφός του Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό επικεφαλής των ΔΤΥ.

Η ΕΕ είχε επιβάλει κυρώσεις εις βάρος του Αμπντελραχίμ Χαμντάν Νταγκλό τον Νοέμβριο.

Οι τρεις άλλοι διοικητές – ανάμεσά τους ο επικεφαλής για την επαρχία του Βόρειου Νταρφούρ-- κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις ωμότητες που διαπράχθηκαν στην πόλη ελ Φάσερ.

Εις βάρος και των τεσσάρων επιβλήθηκε πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στη Βρετανία.

«Οι ωμότητες που λαμβάνουν χώρα στο Σουδάν είναι τόσο φρικτές που σημαδεύουν τη συνείδηση του κόσμου», εκτίμησε η Κούπερ.

Στο Σουδάν μαίνεται από τις 15 Απρίλιου 2023 ένας αιματηρός εμφύλιος μεταξύ του τακτικού στρατού υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ντε φάκτο ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και των παραστρατιωτικών ΔΤΥ.

Από τις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί 12 εκατομμύρια και η χώρα έχει βυθιστεί στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η σύγκρουση εντάθηκε αφού οι ΔΤΥ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στα τέλη Οκτωβρίου την ελ Φάσερ, τελευταίο προπύργιο του στρατού στην περιοχή του Νταρφούρ.

Έκτοτε επιζώντες περιγράφουν σφαγές, εθνοτικού χαρακτήρα βία, απαγωγές, βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Την Τρίτη οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων εις βάρος δικτύου, κυρίως κολομβιανού, που στρατολογεί μαχητές για τις ΔΤΥ.

Εξάλλου το Λονδίνο ανακοίνωσε χθες την αποδέσμευση επιπλέον 21 εκατ. λιρών (24 εκατ. ευρώ) για την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν, περιλαμβανομένων τροφίμων, υγειονομικών υπηρεσιών και προστασίας για τις γυναίκες και τα παιδιά στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.

Από την αρχή του έτους η Βρετανία έχει προσφέρει συνολικά 146 εκατ. λίρες στο Σουδάν.