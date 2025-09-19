Η ρεπουμπλικανική Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την Παρασκευή ενέκρινε ένα προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης της κυβέρνησης για να αποφευχθεί μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης που θα ξεκινούσε την 1η Οκτωβρίου, στέλνοντάς το στη Γερουσία για έγκριση.

Το νομοσχέδιο θα διατηρήσει τη λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών με τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης έως τις 21 Νοεμβρίου, ενώ παρέχει 88 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία μελών του Κογκρέσου, της εκτελεστικής εξουσίας και του Ανώτατου Δικαστηρίου από την απειλή πολιτικής βίας μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η Βουλή ενέκρινε οριακά το πακέτο με 217 ψήφους υπέρ και 212 κατά, με δύο Ρεπουμπλικανούς να ψηφίζουν μαζί με τους Δημοκρατικούς κατά. Η ρεπουμπλικανική Γερουσία αναμένεται να πραγματοποιήσει ψηφοφορία αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τουλάχιστον επτά Δημοκρατικοί θα πρέπει να ψηφίσουν μαζί με τους 53 Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας για να περάσει το μέτρο και να σταλεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να υπογραφεί σε νόμο.

Οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι το πακέτο χρηματοδότησης δεν περιλαμβάνει πολιτικές τροπολογίες που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τη διακομματική υποστήριξη. Αλλά οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν μια εναλλακτική έκδοση που θα χρηματοδοτεί τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες έως τις 31 Οκτωβρίου, θα επεκτείνει μόνιμα τις φορολογικές πιστώσεις για την υγειονομική περίθαλψη υπό τον νόμο Affordable Care Act και θα αποκαταστήσει τη μείωση της δαπάνης για το Medicaid που προκλήθηκε από τη νομοθεσία φοροελαφρύνσεων του Τραμπ.

Η ετήσια συζήτηση χρηματοδότησης καλύπτει μόνο περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά προγράμματα όπως η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare, καθώς και τις πληρωμές για το εθνικό χρέος των 37,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.