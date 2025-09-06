Η Βουλγαρία καταγράφει την υψηλότερη ετήσια αύξηση στις τιμές βιομηχανικού παραγωγού στην ΕΕ

Η Βουλγαρία κατέγραψε την ισχυρότερη ετήσια αύξηση στον δείκτη τιμών βιομηχανικού παραγωγού (PPI) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2025, σηματοδοτώντας τον έκτο συνεχόμενο μήνα που η χώρα βρίσκεται στην πρώτη θέση, ανέφερε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat).

Παρέμεινε επίσης το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που σημείωσε διψήφια άνοδο, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 10,7% από έτος σε έτος. Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολούθησαν η Δανία (4,5%) και η Ρουμανία (2,5%), ενώ η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στην Εσθονία (-6,1%), το Λουξεμβούργο (-4,5%) και την Πορτογαλία (-3,6%).

Σε μηνιαία βάση, η Βουλγαρία κατατάχθηκε επίσης μεταξύ των πρώτων στην αύξηση των τιμών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με αύξηση 5,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Μόνο η Ρουμανία ανέφερε ισχυρότερη άνοδο από μήνα σε μήνα, στο 6,7%. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Εσθονία (-1,0%), τη Λετονία (-0,7%) και το Λουξεμβούργο (-0,4%).

Στη ζώνη του ευρώ, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ενώ στην ΕΕ συνολικά αυξήθηκαν κατά 0,6%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat. Τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές παραγωγού είχαν αυξηθεί κατά 0,8% στην ευρωζώνη και κατά 0,7% στην ΕΕ.