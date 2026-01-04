Ν. Κορέα: Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε υπερηχητικούς πυραύλους

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την Κυριακή δοκιμαστική εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA που μετέδωσε τη Δευτέρα ότι η δοκιμή είχε στόχο την αξιολόγηση της στρατιωτικής επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας στον τομέα της αποτροπής πολέμου.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος επέβλεψε την εκτόξευση, δήλωσε ότι «είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική για τη διατήρηση ή την επέκταση της ισχυρής και αξιόπιστης πυρηνικής αποτροπής», λόγω «της πρόσφατης γεωπολιτικής κρίσης και διαφόρων διεθνών συνθηκών», σύμφωνα με το KCNA.

Οι πύραυλοι έπληξαν στόχους σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων (621 μίλια), πάνω από τη θάλασσα ανατολικά της χώρας, ανέφερε το KCNA.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα στα ανατολικά της, την ώρα που ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα.

Η εκτόξευση πυραύλου ακολούθησε μια δήλωση της Βόρειας Κορέας την Κυριακή, με την οποία καταδικάστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα ως παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.