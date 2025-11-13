Η Boeing θα καταβάλει $28,45 εκατ. στον χήρο ενός θύματος της συντριβής αεροσκάφους της Ethiopian Airlines το 2019

Οι ένορκοι στη δίκη της κατασκευάστριας εταιρείας αεροσκαφών Boeing, που διεξάγεται από τις 3 Νοεμβρίου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο στις ΗΠΑ, επιδίκασαν χθες, Τετάρτη, αποζημίωση 28,45 εκατ. δολαρίων στον χήρο ενός θύματος της συντριβής του αεροσκάφους 737 ΜΑΧ 8 της Ethiopian Airlines το 2019.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Σούμια Μπατασαρία, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του Σίχα Γκαργκ στο αεροπορικό δυστύχημα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι, το δυστύχημα αυτό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2019, λίγους μήνες μετά τη συντριβή ενός άλλου Boeing 737 MAX 8 της αεροπορικής εταιρείας Lion Air τον Οκτώβριο του 2018. Συνολικά από τα δύο αυτά δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Η Boeing παραδέχθηκε ήδη από το 2019 ότι ένα λογισμικό ελέγχου της πτήσης που είχε εγκαταστήσει στα αεροσκάφη της 737 MAX συνέβαλε στα δυστυχήματα αυτά.

Το δικαστήριο εξέτασε τελικά μόνο την υπόθεση της Σίχα Γκαργκ, κατοίκου του Νέου Δελχί, καθώς η Boeing κατέληξε σε συμβιβασμό με τους ενάγοντες σε μια άλλη προσφυγή, κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας.

Οι ένορκοι αποφάσισαν, έπειτα από δύο ώρες διαβουλεύσεων, να επιδικάσουν συνολικά 28,45 εκατ. δολάρια στον Μπατασαρία.

Ο δικηγόρος της Boeing Νταν Γουέμπ είχε δηλώσει κατά την έναρξη της δίκης ότι η εταιρεία συμφωνεί «ότι πρέπει να καταβάλει σημαντική αποζημίωση» στον Μπατασαρία, αλλά «απλώς διαφωνούμε για το ποσό».

Εξάλλου χθες, στην τελική του αγόρευση, ο Γουέμπ εξέφρασε τη «λύπη» της Boeing για τα θύματα και στράφηκε στον χήρο της Γκαργκ για να του ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της εταιρείας.

Στις 10 Μαρτίου 2019 ένα Boeing MAX 8, που πραγματοποιούσε την πτήση ΕΤ302 της Ethiopian Airlines από την Αντίς Αμπέμπα προς το Ναϊρόμπι, συνετρίβη νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Αιθιοπίας έξι λεπτά μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 157 επιβαίνοντες.

Αδικαιολόγητος θάνατος

Οι συγγενείς 155 θυμάτων κατέθεσαν προσφυγές κατά της αμερικανικής εταιρείας από τον Απρίλιο του 2019 ως τον Μάρτιο του 2021 για αδικαιολόγητο θάνατο και αμέλεια, μεταξύ άλλων.

Κατά την έναρξη της δίκης για τον θάνατο της Γκαργκ έμεναν ανοικτές 11 προσφυγές. Έκτοτε η Boeing κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό σε τρεις από αυτές.

Παράλληλα πολλές προσφυγές έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Lion Air, από τις οποίες μόνο μία παραμένει ανοικτή.

Η Boeing έχει διευκρινίσει ότι έχει καταβάλει «αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια» στους δικαιούχους.

Παράλληλα, η Boeing και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Μαΐου και προβλέπει την καταβολή 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την εταιρεία, εκ των οποίων 444,5 εκατ. δολάρια θα διατεθούν σε ένα ταμείο αποζημιώσεων για τις οικογένειες των θυμάτων.