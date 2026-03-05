Η Βενεζουέλα υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με την Shell

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπέγραψε συμφωνίες πετρελαίου με τη μεγάλη διεθνή εταιρεία Shell, μετέδωσε την Πέμπτη η κρατική τηλεόραση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σημειώνεται πως η Ροντρίγκεζ είχε συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό, Νταγκ Μπέργκαμ.

«Σε ένα αποφασιστικό βήμα προς την ενίσχυση της βιομηχανίας μας, η αναπληρώτρια πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ηγήθηκε της υπογραφής σημαντικών συμφωνιών με τη διεθνή πετρελαϊκή εταιρεία Shell», ανέφερε το TV FANB,, κρατικό τηλεοπτικό κανάλι που επικεντρώνεται στις ένοπλες δυνάμεις, σε μια ανάρτηση στο Telegram.

«Αυτή η στρατηγική συμμαχία επιβεβαιώνει ότι η Βενεζουέλα συνεχίζει να είναι ένας ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός για ξένες επενδύσεις, προωθώντας την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων και την οικονομική σταθερότητα της χώρας».

Ο Μπέργκαμ ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, εξήρε τις προσπάθειες της Rodriguez να ανοίξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής σε ξένες επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου και των ορυκτών.

Ο Μπέργκαμ είναι ο δεύτερος υπουργός που επισκέπτεται τη Βενεζουέλα μετά την επιδρομή τον Ιανουάριο και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.