Η Β. Κορέα εκτοξεύει πυραύλους κρουζ ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στη Ν. Κορέα

Σε εκτόξευση πυραύλων κρουζ προς τη δυτική ακτή της κορεατικής χερσονήσου προχώρησε την Τρίτη η Βόρεια Κορέα, όπως μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη Νότια Κορέα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται σήμερα στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Βορεικορεάτης ηγέτης, Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν ήταν παρών στην πυραυλική δοκιμή, αναφέρει το KCNA, συμπληρώνοντας πως οι πύραυλοι διένυσαν προκαθορισμένη απόσταση και έπληξαν τους στόχους τους.

Αναφερόμενος στην εκτόξευση των πυραύλων κρουζ, ο Πακ Τζονγκ Τσον, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Βόρειας Κορέας, έκανε λόγο για «σημαντικές επιτυχίες» που καταγράφονται στην ανάπτυξη των «πυρηνικών δυνάμεων» της χώρας του βάσει του σχεδιασμού που έχει θέσει η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος.