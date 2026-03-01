Η Austrian Airlines απομακρύνει από το Ομάν εργαζόμενους της Lufthansa

Η Austrian Airlines επαναπατρίζει εργαζόμενους της Lufthansa από το Ομάν, καθώς το αεροδρόμιο του Μουσκάτ, σε αντίθεση με τα περισσότερα της περιοχής, παραμένει ανοιχτό.

«Απομακρύνουμε τους υπαλλήλους που βρίσκονται στο Μουσκάτ», δήλωσε στην εφημερίδα Kurier εκπρόσωπος της εταιρίας, η οποία ανήκει στον όμιλο της Lufthansa και διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο του Μουσκάτ είναι προς το παρόν ανοιχτό και το αεροσκάφος της Austrian Airlines αναμένεται να φθάσει στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται, όπως τόνισε, μόνο για «εσωτερική» αποστολή απομάκρυνσης και αφορά αποκλειστικά το προσωπικό της εταιρίας.

Λίγο νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε δηλώσει ότι για την ώρα είναι αδύνατον να επαναπατριστούν οι Γερμανοί που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, καθώς ο εναέριος χώρος είναι κλειστός.