Η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου - Η επιστολή πρόσκλησης του Αντόνιο Κόστα

Επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ απέστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, παρουσιάζοντας την ατζέντα της επικείμενης Συνόδου της 23ης Οκτωβρίου.

Πρώτο ζήτημα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία, με την επαναβεβαίωση της δέσμευσης για παροχή οικονομικής βοήθειας τα επόμενα χρόνια. Στην έναρξη της σχετικής συζήτησης θα παρέμβει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ θα εξεταστούν και πιθανές επιλογές αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Κόστα τονίζει ότι οι ηγέτες θα προχωρήσουν σε δεσμεύσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις για έργα ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων. Παράλληλα, θα συζητηθεί ο οδικός χάρτης για την αμυντική ετοιμότητα έως το 2030, που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην οικονομική ατζέντα, με τον κ. Κόστα να υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, καθώς και την προώθηση του ψηφιακού ευρώ. Επιπλέον, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιλέγει επίσης να φέρει στο τραπέζι το κρίσιμο ζήτημα της στέγασης. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, «στόχος είναι να αξιολογήσουμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υποστηριχθούν και να συνοδευτούν οι προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή και αξιοπρεπή στέγαση». Η σχετική συζήτηση αναμένεται να δώσει και την απαραίτητη καθοδήγηση για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση, που προετοιμάζει η Κομισιόν.

Το μεταναστευτικό θα αποτελέσει επίσης βασικό θέμα της Συνόδου, με τον κ. Κόστα να επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της δυναμικής σε όλα τα ζητήματα προτεραιότητας. Όπως αναφέρει, η συζήτηση θα βασιστεί και σε σχετική επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αναμένεται να αποσταλεί τις επόμενες ημέρες.

Τέλος, στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. «Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, θα εξετάσουμε πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σταθερά θεμελιωμένη στη λύση των δύο κρατών, καθώς και την ανοικοδόμηση της Γάζας», καταλήγει ο κ. Κόστα.





