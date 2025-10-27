Για την αυξανόμενη ανησυχία του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του καθεστώτος τού στη Ρωσία έκανε λόγο την Κυριακή η βρετανική Telegraph.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην ποινική διαδικασία σε βάρος του εξόριστου επικριτή του Κρεμλίνου Μιχαήλ Χοντορκόφφσκι που κίνησε μέσα στον Οκτώβριο η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), κατηγορώντας τον εξόριστα στο Λονδίνο Ρώσο -αλλά και άλλους- για συνωμοσία με στόχο τη βίαιη κατάληψη της εξουσίας.

Η Telegraph υποστηρίζει πως ο Πούτιν έχει πολλούς λόγους για να ανησυχεί, κάνοντας λόγο για μικρές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εις βάρος του Ρώσου προέδρου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες και εστιάζοντας στις επιπτώσεις που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία από τις κυρώσεις της Δύσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ενεργειακή και τραπεζική κρίση

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η οικονομία της Ρωσίας αρχίζει να κλονίζεται. Οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τα υψηλά επιτόκια, το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης έχει εκτοξευθεί στα ύψη και ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ προειδοποίησε τον Ιούνιο ότι η χώρα βρίσκεται «στο χείλος της ύφεσης».

Κάνοντας λόγο για τα μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μόσχα, η Telegraph θυμίζει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας την Τετάρτη.

Η Ινδία και η Κίνα, οι κύριοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου από την αρχή του πολέμου, αντέδρασαν περιορίζοντας τις αγορές τους. Αυτό απειλεί να στερήσει κρίσιμα έσοδα από πετρέλαιο από τον πολεμικό μηχανισμό του Πούτιν – και το ρωσικό κράτος.

Η ρωσική οικονομία έχει μέχρι στιγμής δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία, διαψεύδοντας τις προβλέψεις ότι θα καταρρεύσει μετά την επιβολή της πρώτης σειράς των δυτικών κυρώσεων.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει αντέξει μέχρι στιγμής την κρίση είναι ότι το Κρεμλίνο έχει πιέσει τις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια σε εταιρείες του τομέα της άμυνας, αντί να χρησιμοποιεί απλώς κρατικά κεφάλαια.

Για να το επιτύχει αυτό, τους έδωσε το πράσινο φως να χορηγούν δάνεια χωρίς τους συνήθεις πιστωτικούς ελέγχους ή αποθεματικά για την κάλυψη πιθανών αθετήσεων.

Περίπου το 23% –όχι λιγότερο από 190 δισ. δολάρια των εκκρεμών εταιρικών δανείων των ρωσικών τραπεζών είναι τώρα προς εταιρείες όπλων. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 37% του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού.

Όχι μόνο αυτά τα χρήματα δανείστηκαν χωρίς κατάλληλους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και πήγαν σε έναν τομέα που έχει κακό πιστωτικό ιστορικό. Όλοι οι τομείς στη Ρωσία αντιμετωπίζουν επίσης το πρόβλημα των υψηλών επιτοκίων. Το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, 21%, τον περασμένο Οκτώβριο και τώρα βρίσκεται στο 16,5%.

Ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, διευθύνων σύμβουλος της Rostec, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής όπλων της Ρωσίας, προειδοποίησε τον περασμένο Οκτώβριο ότι το υψηλό κόστος δανεισμού ήταν μη βιώσιμο για τον κλάδο. «Αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι, πρακτικά η πλειονότητα των εταιρειών μας θα χρεοκοπήσει», δήλωσε ο Τσεμέζοφ.