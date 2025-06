Αποκάλυψη Ζελένσκι: Διασώστης βρίσκει νεκρούς σύζυγο, κόρη και εγγονό σε ρωσικό χτύπημα

Μια ανείπωτη τραγωδία έφερε στο φως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Πριλούκι τη νύχτα της Τετάρτης (04/06) προς την Πέμπτη (05/06), αναδεικνύοντας την αδιαφορία της Μόσχας για τους αμάχους.

Χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Χθες το βράδυ, η Ρωσία χτύπησε την Πριλούκι στην περιφέρεια Τσερνίχιβ με έξι επιθετικά drones. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δυστυχώς, υπάρχουν τραυματίες και νεκροί. Ένας από τους διασώστες έφτασε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ακριβώς στο ίδιο του το σπίτι - αποδείχθηκε ότι ένα drone τύπου “Shahed” είχε χτυπήσει ακριβώς το σπίτι του.

Τραγικά, η σύζυγός του, η κόρη του και ο ενός έτους εγγονός του σκοτώθηκαν. Και αυτό είναι ήδη το 632ο παιδί που χάνεται από την αρχή του πολέμου πλήρους κλίμακας. Τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους συγγενείς και αγαπημένους. Η Ρωσία προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει χρόνο για να συνεχίσει τις δολοφονίες της. Όταν δεν αισθάνεται αρκετή καταδίκη και πίεση από τον κόσμο — ξανασκοτώνει.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ουκρανία δέχθηκε επίθεση από 103 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο, με στόχους τις περιοχές Ντονέτσκ, Χάρκοβο, Οδησσό, Σούμι, Τσερνίχιβ, Ντνίπρο και Χερσώνα.

Ήταν άλλη μια μαζική επίθεση από τρομοκράτες. Ρώσους τρομοκράτες που σκοτώνουν τον λαό μας κάθε βράδυ. Αυτή είναι μια ακόμη αιτία για να επιβληθούν μέγιστες κυρώσεις και να ασκηθεί πίεση από κοινού.

Περιμένουμε δράση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και από όλους στον κόσμο που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν να αλλάξουν αυτές τις φρικτές συνθήκες.

Η δύναμη έχει σημασία, και ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο μέσα από τη δύναμη. Η Μόσχα πρέπει να πιεστεί με όλα τα διαθέσιμα μέσα και να στερηθεί σταδιακά τη δυνατότητα να συνεχίζει αυτή την επιθετικότητα».

Last night, Russia struck Pryluky in the Chernihiv region with six attack drones. A rescue operation continued throughout the night. Unfortunately, there have been injuries and fatalities. One of the rescuers arrived to deal with the aftermath right at his own home — it turned… pic.twitter.com/5B0WhRwenr