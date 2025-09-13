Η Αλβανία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει έναν υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης - όχι έναν υπουργό για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά έναν εικονικό υπουργό, φτιαγμένο από pixels και κώδικα και τροφοδοτούμενο από ΑΙ.

Το όνομά της είναι Diella, που σημαίνει «ηλιοφάνεια» στα αλβανικά, και θα είναι υπεύθυνη για όλες τις δημόσιες προμήθειες, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ράμα είχε εκφράσει τη σκέψη ότι κάποια μέρα η χώρα θα μπορούσε να έχει έναν ψηφιακό υπουργό και ίσως ακόμα και έναν πρωθυπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά λίγοι πίστευαν ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν τόσο γρήγορα.

Στη συνέλευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στα Τίρανα την Πέμπτη, όπου ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε ποιους υπουργούς θα απομακρύνει και ποιους θα διατηρήσει για νέα θητεία, παρουσίασε επίσης τη Diella, το μοναδικό μη ανθρώπινο μέλος της κυβέρνησης.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά έχει δημιουργηθεί εικονικά μέσω τεχνητής νοημοσύνης», είπε στα μέλη του κόμματος.

Ο Ράμα δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τους δημόσιους διαγωνισμούς («tenders») θα ληφθούν εκτός των υπουργείων και θα τεθούν στα χέρια της Diella, η οποία είναι «υπηρέτρια των δημοσίων προμηθειών». Εξήγησε ότι η διαδικασία θα είναι «βήμα-βήμα», αλλά στόχος είναι η Αλβανία να γίνει μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι 100% αδιάβλητοι και κάθε δημόσιο κονδύλι που περνά από τη διαδικασία προμήθειας θα είναι 100% διαφανές.

«Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά το καθήκον της Diella», τόνισε.

Η Diella έχει ήδη συστηθεί στους Αλβανούς πολίτες, καθώς «τρέχει» την πλατφόρμα e-Albania, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε σχεδόν όλες τις κρατικές υπηρεσίες ψηφιακά. Διαθέτει ακόμα και avatar, με τη μορφή μιας νεαρής γυναίκας ντυμένης με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία.

Η Diella θα αξιολογεί διαγωνισμούς και θα έχει το δικαίωμα να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο», ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην κατάρριψη προκαταλήψεων και στη μείωση της ακαμψίας της δημόσιας διοίκησης.