Η Air France αναστέλλει τις πτήσεις προς τη Μαδαγασκάρη λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια

Η Air France-KLM (AIRF.PA) ανέστειλε τις πτήσεις μεταξύ του αεροδρομίου Παρισιού-Σαρλ ντε Γκωλ και της πρωτεύουσας της Μαδαγασκάρης, Ανταναναρίβο, από τις 11 έως και τις 13 Οκτωβρίου, «λόγω της κατάστασης ασφαλείας» στο έδαφος, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία την Κυριακή.

Η εταιρεία παρακολουθεί την κατάσταση «σε πραγματικό χρόνο» σε συνεργασία με τις αρχές και «η επανέναρξη των πτήσεων θα εξαρτηθεί από την ημερήσια αξιολόγηση της κατάστασης», ανέφερε η Air France. Οι πελάτες που επηρεάζονται θα ενημερωθούν και θα τους προσφερθούν επιλογές αλλαγής κράτησης ή επιστροφής χρημάτων, πρόσθεσε.

Η προεδρία της Μαδαγασκάρης δήλωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια απόπειρα παράνομης και βίαιης κατάληψης της εξουσίας» στη χώρα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, μία ημέρα αφότου ορισμένοι στρατιώτες ενώθηκαν με ένα κίνημα διαμαρτυρίας που είχε ξεκινήσει τον περασμένο μήνα.

Οι διαμαρτυρίες, εμπνευσμένες από κινήματα υπό την ηγεσία της Γενιάς Ζ στην Κένυα και το Νεπάλ, ξεκίνησαν για τις ελλείψεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά έκτοτε έχουν κλιμακωθεί, με τους διαδηλωτές να ζητούν από τον Ρατζοελίνα να παραιτηθεί, να ζητήσει συγγνώμη για τη βία κατά των διαδηλωτών και να διαλύσει τη Γερουσία και την εκλογική επιτροπή.

Εχθές το κίνημα διαμαρτυρίας κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς στρατιώτες της επίλεκτης μονάδας CAPSAT, που βοήθησε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα το 2009, καταδίκασαν τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας για την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα Ανταναναρίβο.

Στρατεύματα της ελίτ μονάδας CAPSAT, η οποία είχε βοηθήσει τον πρόεδρο Άντρι Ραζοελίνα να καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα το 2009, κάλεσαν συναδέλφους στρατιώτες να παρακούσουν τις διαταγές και να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις της νεολαίας, που ξεκίνησαν στις 25 Σεπτεμβρίου και αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για την εξουσία του Ραζοελίνα από την επανεκλογή του το 2023.

Μάρτυρας του Reuters είδε τρεις ανθρώπους τραυματισμένους μετά από πυροβολισμούς κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στα στρατόπεδα της CAPSAT την Κυριακή. Άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

