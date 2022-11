Η Αίγυπτος ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στον ιστότοπο της Human Rights Watch

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η Αίγυπτος ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στον ιστότοπο της παγκόσμιας οργάνωσης δικαιωμάτων Human Rights Watch, μια μέρα αφότου οι εκπρόσωποι του Cop27 διαπίστωσαν ότι δεν είχαν πρόσβαση σε αυτόν, στη διάρκεια της διάσκεψης.

Ωστόσο, ο ιστότοπος του Mada Masr, του μοναδικού ανεξάρτητου ειδησεογραφικού μέσου της Αιγύπτου, στα γραφεία του οποίου έχουν πραγματοποιήσει επιδρομές και επανειλημμένες επιθέσεις δυνάμεις ασφαλείας του αιγυπτιακού κράτους, παραμένει αποκλεισμένος.

Οι ιστότοποι της Mada Masr και του HRW, μαζί με πάνω από 600 άλλους –κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό έως και τους 700– έχουν αποκλειστεί στη χώρα από το 2017, καθώς η Αίγυπτος άρχισε να χρησιμοποιεί καναδική τεχνολογία για να σταματήσει την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ιστοσελίδων ειδήσεων, πολιτικών ιστοσελίδων, καθώς και στις ιστοσελίδες των οργανώσεων για τα δικαιώματα πριν από αρκετά χρόνια.

