Η Άγκυρα προειδοποιεί την Κύπρο: Μην εξοπλίζεστε από το Ισραήλ - Θα είναι επικίνδυνες οι συνέπειες

Αυστηρή προειδοποίηση προς την Κύπρο εξαπέλυσε η Άγκυρα, ζητώντας να μην εξοπλίζεται από το Ισραήλ διότι όπως, λέει οι ενέργειες αυτές «θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί» με...«επικίνδυνες συνέπειες».



Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σχολιάζουν ότι παρακολουθούν στενά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου (GCASC) αγόρασε ένα σύστημα αεράμυνας από το Ισραήλ και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά.



Η Τουρκία παρακολουθεί «τις προσπάθειες διατάραξης της ισορροπίας στην Κύπρο» και θα ενεργήσει για να διαφυλάξει την ασφάλεια στο βόρειο τμήμα του νησιού, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος την Πέμπτη μετά από κυπριακές αναφορές ότι η κυβέρνηση της περιοχής προμήθευσε ένα σύστημα αεράμυνας από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Κύπρος διαιρέθηκε από την τουρκική εισβολή μετά από ένα σύντομο πραξικόπημα εμπνευσμένο από την Ελλάδα το 1974, με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να ελέγχει το νότο και ένα αποσχισθέν τουρκοκυπριακό κράτος στο βορρά που αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα.

Τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η Κύπρος παρέλαβε ένα ισραηλινό σύστημα αεράμυνας. Το αντιαεροπορικό σύστημα Barak MX θα συμπληρώσει και τελικά θα αντικαταστήσει το παλαιότερο ρωσικής κατασκευής Tor M1, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει έκτοτε δύο ακόμη παραδόσεις, η πιο πρόσφατη την περασμένη εβδομάδα. Οι Κύπριοι αξιωματούχοι δεν αποκαλύπτουν ποτέ ανοιχτά τα προγράμματα προμηθειών λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων με την Τουρκία.

Ένας αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμών από την Κύπρο και «οι δραστηριότητες που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί θα μπορούσαν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ειρήνη της ΤΔΒΚ», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για την αυτοανακηρυγμένη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε σχετικά με οποιαδήποτε προμήθεια ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας: «Η Κύπρος είναι μια ειρηνική, δημοκρατική χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και 51 χρόνια».

«Όσο υπάρχει κατοχή και όχι πολιτική λύση (της διαίρεσης του νησιού), έχουμε το αυτονόητο καθήκον και υποχρέωση να διασφαλίσουμε την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Τουρκία ασκεί σφοδρή κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ η Κύπρος έχει στενές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η Ρωσία ήταν κορυφαίος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο για δεκαετίες, αλλά οι συμφωνίες μειώθηκαν ακόμη και πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει γενική απαγόρευση σε τέτοιες εισαγωγές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Αυτές οι κυρώσεις έχουν αφήσει τα υπάρχοντα αμυντικά συστήματα της Κύπρου χωρίς ανταλλακτικά και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν, δήλωσε στο Reuters πέρυσι ανώτερη κυπριακή πηγή.