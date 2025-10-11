Η Αβάνα διαψεύδει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς για συμμετοχή Κουβανών στρατιωτών στην Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δήλωσε το Σάββατο ότι οι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών πως Κουβανοί στρατιώτες πολεμούν στην Ουκρανία είναι αβάσιμοι και για πρώτη φορά δημοσιοποίησε πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες εναντίον Κουβανών για μισθοφορική δραστηριότητα στον πόλεμο της Ανατολικής Ευρώπης.

Η κομμουνιστική Κούβα έχει ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό του συμμάχου της, της Ρωσίας, στη σύγκρουση στην Ουκρανία, ενώ ταυτόχρονα ζητά την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αναφορές για την παρουσία Κουβανών στο πεδίο της μάχης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2023, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη έρευνας στην Κούβα. Η Αβάνα αργότερα δήλωσε ότι οι Κουβανοί αυτοί ήταν μισθοφόροι.

«Κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2025, έχουν κατατεθεί στα κουβανικά δικαστήρια εννέα ποινικές υποθέσεις για το έγκλημα του μισθοφορικού αγώνα, εναντίον 40 κατηγορουμένων», αναφέρει η ανακοίνωση του Σαββάτου.

«Δίκες έχουν διεξαχθεί σε οκτώ υποθέσεις, από τις οποίες πέντε κατέληξαν σε καταδίκες εναντίον 26 κατηγορουμένων, με ποινές φυλάκισης από πέντε έως δεκατέσσερα έτη. Τρεις υποθέσεις εκκρεμούν για την απόφαση του δικαστηρίου και μία υπόθεση εκκρεμεί προς εκδίκαση», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση.

Τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάζονται να ψηφίσουν αυτόν τον μήνα μια μη δεσμευτική απόφαση που καλεί την Ουάσιγκτον να άρει το πολυετές εμπάργκο κατά της Κούβας. Η απόφαση αυτή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με ευρεία πλειοψηφία κάθε χρόνο από το 1992.

Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την απόφαση και πέρυσι, με 187 χώρες να ψηφίζουν υπέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ήταν οι μόνες χώρες που ψήφισαν κατά, ενώ η Μολδαβία απείχε.

Ένα τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς διπλωματικές αποστολές που ασκούν πιέσεις εναντίον της απόφασης αναφέρει ότι Κουβανοί στρατιώτες πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων ξένων στρατευμάτων στη ρωσική επιθετικότητα, με εκτιμώμενο αριθμό 1.000 έως 5.000 Κουβανών που πολεμούν στην Ουκρανία», αναφέρεται στο τηλεγράφημα, το οποίο δημοσίευσε πρώτο το Reuters τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση του κουβανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι «η Κούβα δεν αποτελεί μέρος της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία, ούτε συμμετέχει με στρατιωτικό προσωπικό εκεί ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Το υπουργείο παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει πόσοι Κουβανοί υπήκοοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πλευρά της σύγκρουσης, αλλά τόνισε ότι «η Κούβα ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στον μισθοφορικό αγώνα, την εμπορία ανθρώπων και τη συμμετοχή των υπηκόων της σε οποιαδήποτε ένοπλη αντιπαράθεση σε άλλη χώρα».