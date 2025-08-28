Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» κατά την ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

Σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Μετά την επίθεση της χθεσινής νύχτας στο Κίεβο, το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές και θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες μέχρι νεωτέρας.»

«Ενώ ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις στις απαντήσεις μας, η συνεργασία μας με τους Ουκρανούς εταίρους μας στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, επιβεβαίωσε τις ζημιές, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.



Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.



This bloodshed must end. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «βαρβαρότητα».

«Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.