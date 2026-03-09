«Χτύπημα στο πρεστίζ της Βρετανίας» - Πώς σχολιάζουν οι Άγγλοι την επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο

Ως ένα χτύπημα στο πρεστίζ της βρετανικής ναυτικής δύναμης περιγράφει η Daily Mail την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και την απόφασή του να ενισχύσει τη γαλλική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στην περιοχή, παραμένει στο Πόρτσμουθ φορτώνοντας πυρομαχικά και δεν αναμένεται να αποπλεύσει για τη Μεσόγειο νωρίτερα από αύριο.

Παράλληλα, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό και επισημαίνει και η Mail, η Ντάουνινγκ Στριτ άφησε να εννοηθεί ότι, παρά τα δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου που ανέφεραν ότι το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales προετοιμάζεται για αποστολή, τελικά δεν θα αναπτυχθεί στη ζώνη των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, αναφέρει το ρεπορτάζ της Daily Mail, ο Κιρ Στάρμερ πραγματοποίησε χαμηλών τόνων επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο, όπου συζήτησε ζητήματα κόστους ζωής, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση με το Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι «μια επίθεση κατά της Κύπρου είναι επίθεση κατά ολόκληρης της Ευρώπης», μετά την άφιξή του στο νησί το πρωί, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Γαλλία θα στείλει πολεμικά πλοία και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κύπρος έγινε εκ νέου στόχος drones ιρανικής κατασκευής τη Δευτέρα, γεγονός που οδήγησε τον Μακρόν να διατάξει την αποστολή του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Γαλλία έστειλε φρεγάτα και μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας στο νησί, όπου διαμένουν περίπου 2.000 Βρετανοί στρατιωτικοί μαζί με τις οικογένειές τους.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ανέφερε ότι «το ταξίδι αυτό έχει στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο διατηρούμε στρατηγική εταιρική σχέση».

Η Γαλλία υπογραμμίζει ότι η στάση της στην περιοχή είναι «αυστηρά αμυντική».

Το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε σε μια ντροπιαστική, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θέση την περασμένη Πέμπτη, όταν έγινε γνωστό πως περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν στην απόφαση αποστολής πολεμικών πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο για χάρη της Κύπρου, που αναμένεται να φτάσουν πριν από το HMS Dragon.

Δείτε εδώ τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.