Χριστουγεννιάτικο μήνυμα βασιλιά Καρόλου: Έμφαση στην ενότητα ώστε το σωστό να νικήσει το λάθος

Τη σημασία της ενότητας τόνισε ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας, στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, την Πέμπτη, καθώς οι πόλεμοι και οι εντάσεις θέτουν υπό πίεση τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

«Με τη μεγάλη πολυμορφία των κοινοτήτων μας, μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να διασφαλίσουμε ότι το σωστό θα νικήσει το λάθος», δήλωσε ο 77χρονος Κάρολος στην τέταρτη ετήσια εκπομπή του από τότε που έγινε μονάρχης.

«Όταν συναντώ ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών, βρίσκω εξαιρετικά ενθαρρυντικό να ακούω πόσα πολλά έχουμε κοινά, μια κοινή επιθυμία για ειρήνη και ένα βαθύ σεβασμό για κάθε μορφή ζωής».

Ο Κάρολος μίλησε για το «ταξίδι» και τη σημασία της ευγένειας προς τους ανθρώπους που μετακινούνται – θέματα που έχουν ιδιαίτερη απήχηση σε μια εποχή έντονης ανησυχίας του κοινού για τη μετανάστευση σε όλο τον κόσμο.

Το μήνυμά του, που μεταδόθηκε από το Αβαείο του Ουέστμινστερ, όπου στέφονται οι μονάρχες από την εποχή του Γουλιέλμου του Κατακτητή το 1066, ήρθε στο τέλος ενός έτους που σημαδεύτηκε από εντάσεις στην βασιλική οικογένεια.

Ουκρανική χορωδία

Τα λόγια του βασιλιά Καρόλου συνοδεύονταν χορωδιακό ουκρανικής χορωδίας, που φορούσε παραδοσιακά ουκρανικά κεντημένα πουκάμισα «vyshyvanka», και της Royal Opera Chorus με έδρα το Λονδίνο.

Ο Κάρολος έχει εκφράσει συχνά την υποστήριξή του προς την Ουκρανία και έχει φιλοξενήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κάστρο του Γουίντσορ τρεις φορές μόνο το 2025, με την πιο πρόσφατη τον Οκτώβριο.

Αν και συνταγματικά υποχρεούται να παραμείνει υπεράνω της πολιτικής, ο βασιλιάς έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψή του για τις παγκόσμιες κρίσεις, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας και εκφράζοντας τη λύπη του μετά τη βία εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε συναγωγή στη βόρεια Αγγλία τον Οκτώβριο και της Bondi Beach στο Σίδνεϊ αυτό το μήνα.

Στην εκπομπή του την ημέρα των Χριστουγέννων – μια παράδοση που χρονολογείται από το 1932 – ο Κάρολος εξήρε τους βετεράνους του στρατού και τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια για το θάρρος τους στις αντιξοότητες, λέγοντας ότι του έδωσαν ελπίδα.

Σε μια ομιλία πλούσια σε αναφορές στη βιβλική ιστορία των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στο Βατικανό τον Οκτώβριο, όπου ο ίδιος και ο Πάπας Λέων προσευχήθηκαν μαζί στην πρώτη κοινή λατρεία ενός βρετανικού μονάρχη και ενός καθολικού ποντίφικα από τότε που η Αγγλία αποσχίστηκε από τη Ρώμη το 1534. Ο βρετανός μονάρχης είναι ο ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας.