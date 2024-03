Χούθι: Θα συνεχίσουμε να βυθίζουμε πλοία βρετανικών συμφερόντων

Θα συνεχίζουμε να στοχοθετούμε βρετανικά πλοία στον Κόλπο του Άντεν, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης σημείωσαν μετά τη βύθιση του πλοίου βρετανικών συμφερόντων Rubymar. Το πλοίο βυθίστηκε έπειτα από το πλήγμα που δέχθηκε από έναν βαλλιστικό πύραυλο επιφανείας που εκτόξευσαν οι Χούθι στις 18 Φεβρουαρίου, όπως επιβεβαίωσαν το Σάββατο (2/3) οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Η Υεμένη θα εξακολουθήσει να βυθίζει περισσότερα βρετανικά πλοία και οι οποιεσδήποτε συνέπειες ή άλλες καταστροφές θα προστεθούν στον λογαριασμό της Βρετανίας», ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο X, ο Χουσείν αλ Έζι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση υπό τους Χούθι.

Στο μεταξύ, κίνδυνο για το περιβάλλον και τη ναυσιπλοΐα αποτελεί η βύθιση του βρετανικού πλοίου Rubymar με σημαία Μπελίζ στην Ερυθρά Θάλασσα αφού δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, προειδοποίησε την Κυριακή (3/3) η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CEMTCOM), σύμφωνα με το Reuters.

Νηολογημένο στη Βρετανία και τη διαχειρίστρια εταιρεία του να έχει έδρα στον Λίβανο το φορτηγό πλοίο Rubymar βυθίστηκε το Σάββατο (2/3) μαζί με το φορτίο λιπασμάτων που μετέφερε αφού επλήγη δύο πυραύλους των Χούθι στις 18 Φεβρουαρίου. Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

