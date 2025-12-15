Χόλιγουντ: Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του - Τους δολοφόνησε ο γιος τους

Άγριο έγκλημα με θύμα τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Λος Άντζελες, ενώ σύμφωνα με το People, ως δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους με το όργανο του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί.

AP Photo/Ethan Swope

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), οι αρχές κλήθηκαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου περίπου στις 15:30 για παροχή ιατρικής βοήθειας σε οικία. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν έναν άνδρα 78 ετών και μία γυναίκα 68 ετών χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, γεννημένος στις 6 Μαρτίου 1947 στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά All in the Family. Από τη δεκαετία του 1980 στράφηκε στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας μερικές από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου.

Στο φιλμογραφικό του έργο περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα «Stand by Me», «The Princess Bride», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Misery», και «Ζήτημα τιμής», καλύπτοντας με επιτυχία διαφορετικά είδη - από ρομαντική κωμωδία και δράμα μέχρι θρίλερ και δικαστικό φιλμ.