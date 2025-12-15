Χιλή: Ο ακροδεξιός υποψήφιος Καστ εκλέγεται πρόεδρος

Οι ψηφοφόροι στη Χιλή εξέλεξαν χθες Κυριακή τον Χοσέ Αντόνιο Καστ, μορφή της άκρας δεξιάς ως τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα τον Μάρτιο.

Ο υπερσυντηρητικός πολιτικός, 59 ετών, έλαβε περί το 58% των ψήφων· η αντίπαλός του Γιανέτ Χάρα, μετριοπαθής κομμουνίστρια, υποψήφια ευρείας συμμαχίας παρατάξεων της αριστεράς και του κέντρου, έλαβε περί το 42%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα με σχεδόν όλα τα ψηφοδέλτια να έχουν καταμετρηθεί.

«Θα αποκαταστήσουμε την τήρηση του νόμου σε όλη τη χώρα», υποσχέθηκε ο νικητής του χθεσινού δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών σε χιλιάδες υποστηρικτές του συγκεντρωμένους μπροστά στην έδρα του ρεπουμπλικανικού κόμματος, στο ανατολικό Σαντιάγο.

Χιλιάδες οπαδοί του πανηγύρισαν σε όλη τη χώρα, κάποιοι ανεμίζοντας σημαίες της Χιλής. Κλάξον ηχούσαν για ώρες.

Η κ. Χάρα, που αναγνώρισε πολύ γρήγορα την ήττα, υποσχέθηκε πως η αντιπολίτευση θα «διεκδικητική».

«Πολύς κόσμος αφέθηκε να παρασυρθεί από την εκστρατεία φόβου και την άγνοια», έκρινε η Γαβριέλα Ασεβέδο, 21 ετών, φοιτήτρια ειδικής εκπαίδευσης και ψηφοφόρος της κ. Χάρα.

Πορτρέτα του δικτάτορα

Στο αρχηγείο της εκστρατείας του Χοσέ Αντόνιο Καστ, στη συνοικία Λας Κόντες του Σαντιάγο, από τις πλουσιότερες περιοχές στη χώρα, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες υποστηρικτές του.

«Είμαστε πολύ κουρασμένοι, σε εθνική κλίμακα, από την οικονομική φθορά (...) Μας είχε λείψει η δεξιά», είπε η Μαριμπέλ Σααβέντρα, κοινωνική λειτουργός, 42 ετών, ανοίγοντας σαμπάνια. Πρόσθεσε πως ελπίζει πως ο κ. Καστ θα «ενισχύσει τη χώρα κάνοντας δουλειά» και ότι θα επιλύσει το «μεταναστευτικό ζήτημα».

Μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα, ομάδα προσώπων άρχισε να κραυγάζει ρυθμικά «Πινοσέτ», κραδαίνοντας πορτρέτα του άλλοτε δικτάτορα στη χώρα όπου η στρατιωτική δικτατορία (1973-1990) άφησε πίσω κάπου 3.200 νεκρούς κι εξαφανισμένους.

Λίγη ώρα αφού εξελέγη, ο πολιτικός του ρεπουμπλικανικού κόμματος βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώτη διαδήλωση στην Πλατεία Ιταλίας, επίκεντρο του κοινωνικού ξεσηκωμού του 2019. Δεκάδες διαδηλωτές απωθήθηκαν από την αστυνομία, που έκανε χρήση εκτοξευτήρα πεπιεσμένου νερού, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Σχεδόν 16 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνταν χθες στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν ευρεία νίκη του Χοσέ Αντόνιο Καστ. Στον πρώτο γύρο στα μέσα Νοεμβρίου, οι δυο φιναλίστ είχαν εξασφαλίσει περί το ένα τέταρτο των ψήφων, με μικρό προβάδισμα της υποψήφιας της συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου. Αλλά, αν αθροίζονταν τα ποσοστά τους, οι δυνάμεις της δεξιάς εξασφάλιζαν συνολικά περίπου 70%.

Τον εκλεγμένο πρόεδρο έσπευσε να συγχαρεί ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, προβάλλοντας «κοινές προτεραιότητες, ιδίως την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, το τέλος της παράνομης μετανάστευσης και την αναζωογόνηση της εμπορικής σχέσης μας».

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, μέγας σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε μέσω X την «τεράστια χαρά» το μετά τον «συντριπτικό θρίαμβο του φίλου του» Χοσέ Αντόνιο Καστ, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι θα συνεργαστεί μαζί του ώστε η περιοχή «να υιοθετήσει τις ιδέες της ελευθερίας και να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τον καταπιεστικό ζυγό του σοσιαλισμού του εικοστού πρώτου αιώνα».

Στη Βραζιλία, ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λούλα ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στον κ. Καστ.