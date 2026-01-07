Χέσγκεθ: Ο αποκλεισμός πετρελαίου της Βενεζουέλας παραμένει σε ισχύ οπουδήποτε στον κόσμο

Ο αποκλεισμός του πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ που τελεί υπό κυρώσεις παραμένει σε πλήρη ισχύ «οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας της Αμερικής, Πιτ Χέγκσεθ.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διέταξε στις 16 Δεκεμβρίου έναν «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ΗΠΑ επιχειρούν να κατασχέσουν ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαίου με ρωσική σημαία και διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα, έπειτα από καταδίωξη διάρκειας άνω των δύο εβδομάδων στον Ατλαντικό, δήλωσαν την Τετάρτη στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.