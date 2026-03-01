Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Μιλώντας από τον τόπο μιας θανατηφόρας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ, ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ «για το θάρρος του» και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «για τη σωστή απόφαση».

«Είμαστε ενωμένοι αυτή τη στιγμή για να νικήσουμε τον εχθρό και να επιφέρουμε αλλαγή», είπε.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο, τονίζει, «και στον πόλεμο, πρέπει πρώτα να φροντίσεις το εσωτερικό μέτωπο και να το προστατεύσεις, και δεύτερον, να επιτεθείς και να ενεργήσεις με πλήρη ισχύ για να νικήσεις τον εχθρό».

«Αν κάποιος ξεσηκωθεί για να σε σκοτώσει, ξεσηκωθείς πρώτα για να τον σκοτώσεις», λέει, παραθέτοντας το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ.

«Δεν είναι εύκολη περίοδος», συνεχίζει ο Χέρτζογκ, «αλλά είναι μια εποχή στην οποία μπορούμε να δούμε, γενιές μπροστά, πόσο αυτή η εκστρατεία φέρνει αλλαγή. Γενιές μπροστά - επειδή η κακή αυτοκρατορία στο Ιράν έχει ως μοναδικό στόχο την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτή είναι μια κορυφαία προτεραιότητα στην ατζέντα της. Επομένως, είναι καθήκον μας να είμαστε δυνατοί, ανθεκτικοί και ακλόνητοι. Θα το ξεπεράσουμε αυτό και θα προχωρήσουμε, και τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα είναι μια μέρα ευγνώμονες για αυτές τις στιγμές».