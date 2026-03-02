Μέση Ανατολή

Το μέλλον της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, στον βρετανικό ραδιοσταθμό BBC Radio 4.

Ο Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή, όπου το μέλλον της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από την επιτυχία αυτής της επιχείρησης».

Περιγράφει την Ισλαμική Δημοκρατία ως «την αυτοκρατορία του κακού» που θέλει να «μας εξαφανίσει από τον χάρτη».

Όταν ρωτήθηκε για τη νομιμότητα των επιθέσεων του Ισραήλ, ο Χέρτσογκ απάντησε ότι το Ιράν «προσπάθησε να επιτεθεί στο Ισραήλ από όλες τις γωνιές της Γης».

«Έχουμε τεράστιο αριθμό αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία φυσικά μοιραζόμαστε με τους Βρετανούς συμμάχους μας και όλους τους άλλους συμμάχους μας», δήλωσε.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πραγματική αλλαγή στην περιοχή».