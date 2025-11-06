«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα

Για τις εφιαλτικές συνθήκες κράτησής του στη Γάζα μίλησε ο 21χρονος Ισραηλινός Ρομ Μπρασλάβσκι που είχε απαχθεί από μέλη της ισλαμικής Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και αφέθηκε ελεύθερος μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Όπως ανέφερε, οι τρομοκράτες που τον κρατούσαν αιχμάλωτο στη Γάζα τον κακοποίησαν σεξουαλικά και τον βασάνισαν επανειλημμένα. Σε ένα απόσπασμα που δημοσίευσε η Daily Mail από μια συνέντευξη στο ισραηλινό κανάλι Channel 13, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη την Πέμπτη το βράδυ, ο Μπρασλάβσκι λέει ότι οι απαγωγείς του τον έγδυσαν και τον έδεσαν πριν τον αφήσουν να πεινάσει.

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

«Ήμουν διαλυμένος, πεθαίνω, χωρίς φαγητό», αναφέρεται ότι είπε. «Προσευχήθηκα στον Θεό: «Σε παρακαλώ, σώσε με, βγάλε με από εδώ». Και απλά λες στον εαυτό σου: «Τι στο διάολο;».

«Ήταν σεξουαλική βία — και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσει», συνεχίζει. «Ο στόχος ήταν να συντρίψει την αξιοπρέπειά μου. Και αυτό ακριβώς έκανε».

Η μαρτυρία του Μπρασλάβσκι φαίνεται να τον καθιστά τον πρώτο άνδρα πρώην όμηρο που αναφέρει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, κάτι που έχουν ανακαλέσει ότι υπέστησαν αρκετές απελευθερωμένες γυναίκες όμηροι.

Rom Braslavski's mother.



So beautiful it makes me cry. pic.twitter.com/Clw2XWWc49 — Mila Joy (@MilaLovesJoe) October 13, 2025

«Μου είναι δύσκολο να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Δεν μου αρέσει να το συζητώ. Είναι δύσκολο, ήταν το πιο φρικτό πράγμα», προσθέτει ο Μπρασλάβσκι. «Είναι κάτι που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν. Στην εποχή του Χίτλερ, δεν θα έκαναν τέτοια πράγματα. Απλά προσεύχεσαι να σταματήσει. Και ενώ ήμουν εκεί — κάθε μέρα, κάθε ξυλοδαρμός — έλεγα στον εαυτό μου: «Επέζησα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί, θα ξυπνήσω σε άλλη μια κόλαση. Και άλλη μια. Και άλλη μια. Δεν τελειώνει ποτέ».

«Επέστρεψα από τη συνάντησή μου με τον διάβολο».

Λίγες μέρες μετά την απελευθέρωσή του από τη Γάζα τον περασμένο μήνα, η μητέρα του Μπρασλάβσκι είπε ότι τον μαστίγωσαν και τον χτύπησαν «με πράγματα που δεν θα αναφέρω καν» και ότι οι απαγωγείς του τον πίεσαν να προσηλυτιστεί στο Ισλάμ, προσφέροντάς του επιπλέον φαγητό και καλύτερες συνθήκες, αλλά εκείνος αντιστάθηκε. Του είπαν επίσης, ψευδώς, ότι οι Ισραηλινοί ήταν πολύ αδύναμοι ή αδιάφοροι για να διαμαρτυρηθούν για λογαριασμό του, ενώ υπερέβαλαν τον αριθμό των θυμάτων του IDF και τις ζημιές που υπέστη το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, η οικογένεια του Ρομ Μπρασλάφσκι έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει η Ισλαμική Τζιχάντ. Στο υλικό αυτό, ο νεαρός φαίνεται εμφανώς καταπονημένος και εξαντλημένος, ανίκανος να σταθεί όρθιος, ενώ ικετεύει για τη ζωή του.