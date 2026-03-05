Χέγκσεθ σε Κατζ: Συνεχίστε μέχρι τέλους

«Το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει μέχρι το τέλος», είπε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, σε συνομιλία τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας την Πέμπτη.

Ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τάσσονται στο πλευρό του Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Κατζ ευχαρίστησε τον Χέγκσεθ για την εκτεταμένη βοήθεια των ΗΠΑ στην υπεράσπιση των Ισραηλινών πολιτών από την ιρανική πυραυλική απειλή και σημείωσε ότι η συνεργασία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά του Ιράν αλλάζει την ιστορία της περιοχής και του κόσμου.

Τέλος, ο Χέγκσεθ «επαίνεσε την άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ των στρατών και τις δυνατότητες του IDF».

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας το τηλεφώνημα Κατζ-Χέγκσεθ έγινε το βράδυ της Τετάρτης.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή