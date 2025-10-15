Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ θα «επιβάλουν κόστος» στη Ρωσία εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματισθεί

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι τους θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για «να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της» εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματισθεί.

« Εάν πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να αναλάβει. Εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά την διάρκεια συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, των συμμάχου του Κιέβου, στην έδρα του ΝΑΤΟ.