Χέγκσεθ: Ο Τραμπ είναι «θανάσιμα» σοβαρός αναφορικά με τα ναρκωτικά αλλά και το πετρέλαιο

Ο Μαδούρο είχε την ευκαιρία του όπως το Ιράν μέχρι που η ευκαιρία τελείωσε. Ο Τραμπ είναι "θανάσιμα" σοβαρός αναφορικά με τα ναρκωτικά αλλά και το πετρέλαιο που μας έχει κλαπεί. Αφορά το μέλλον και την ευημερία των Αμερικανών. Ο ορισμός του η Αμερική Πρώτη. Καλώς ήρθατε στο 2026», τόνισε σε δήλωσή του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Αμερικακανού προέδρου, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

«Οι λέξεις ελάχιστα μπορούν να περιγράψουν τη χθεσινή επιχείρηση από τους καλύτερους πολεμιστές του κόσμου. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο και κανένας άλλος Πρόεδρος δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση», τόνισε.