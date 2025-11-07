Χέγκσεθ: Ο αμερικανικός στρατός θα παραμείνει στη Ρουμανία

Τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Ρουμανία, αλλά θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ εναλλάσσουν τους στρατιώτες τους, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Προ ημερών, η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει πως θα αποσύρει μέρος των στρατιωτικών της δυνάμεων από τα σύνορα της βαλκανικής χώρας με την Ουκρανία, όπου αποτελούσε συμμαχική ασπίδα των δυνάμεων του Ζελένσκι.

Η ανακοίνωση, αυτή, μάλιστα είχε δημιουργήσει ανησυχία, καθώς είχε εκτιμηθεί ως οπισθοχώρηση από το μέτωπο, στο πλαίσιο των δηλώσεων Τραμπ, ότι Ουκρανία και Ρωσία θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους και πως προβλέπει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Ρουμανία: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη - Μια «προσαρμογή» σύμφωνα με το ΝΑΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τη Ρουμανία και συμμάχους της ότι πρόκειται να μειώσουν τον αριθμό των στρατιωτών τους που έχουν αναπτυχθεί στο ανατολικό μέτωπο της Ευρώπης, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας.

«Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να αναστείλουν την κυκλική εναλλαγή στην Ευρώπη μιας ταξιαρχίας που είχε δυνάμεις σε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ», διευκρίνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας ότι περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν στη χώρα έπειτα από αυτήν την επαναξιολόγηση. Δεν διευκρίνισε πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες θα αποσυρθούν.

«Δεν μιλάμε για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων αλλά για παύση της κυκλικής εναλλαγής μιας ταξιαρχίας που είχε δυνάμεις σε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, ο Ιονούτ Μοστεάνου, σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του υπουργείου του.

«Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν στη Ρουμανία, συμβάλλοντας στο να αποτραπεί κάθε απειλή και αποτελώντας εγγύηση της δέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιφερειακή ασφάλεια», επέμεινε.

«Οι στρατηγικές ικανότητες παραμένουν αμετάβλητες», είπε ακόμη, διευκρινίζοντας πως «το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας στο Ντεβεσέλου παραμένει πλήρως επιχειρησιακό. Η αεροπορική βάση της Κάμπια Τουρζίλ συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό σημείο για τις αεροπορικές επιχειρήσεις και τη συμμαχική συνεργασία, η βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου συνεχίζει να αναπτύσσεται, και η αμερικανική σημαία θα εξακολουθήσει να είναι παρούσα σε αυτές τις τρεις εγκαταστάσεις».

«Μία ομάδα αεροπορικής μάχης θα παραμείνει στη βάση Κογκαλνιτσεάνου, όπως συνέβαινε και πριν ξεσπάσει η σύγκρουση στην Ουκρανία», είπε ακόμη.

Σύμφωνα με το υπουργείο του, «η απόφαση ήταν αναμενόμενη» και είναι «αποτέλεσμα των νέων προτεραιοτήτων της (αμερικανικής) προεδρίας που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο».

Στην ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται ακόμη ότι «η απόφαση έλαβε επίσης υπόψη το ότι το ΝΑΤΟ έχει εδραιώσει την παρουσία και δράση του στην ανατολική πτέρυγα το οποίο επιτρέπει στις ΗΠΑ να προσαρμόσουν τη στρατιωτική στάση τους στην περιοχή».

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, την οποία ανακοίνωσε σήμερα η Ρουμανία, είναι μια «προσαρμογή» που δεν θα εμποδίσει τις αμερικανικές δυνάμεις να παραμείνουν «πιο σημαντικές» απ΄ό,τι ήταν εδώ και χρόνια.

«Ακόμη και με αυτήν την προσαρμογή, η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη παραμένει πιο σημαντική απ΄ό,τι ήταν εδώ και πολλά χρόνια, με πολύ περισσότερες αμερικανικές δυνάμεις στην ήπειρο απ΄ό,τι πριν από το 2022», όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Το ΝΑΤΟ και οι αρχές των ΗΠΑ είναι σε στενή επαφή σχετικά με τη συνολική μας θέση -- να διασφαλιστεί ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί τη στιβαρή ικανότητά μας να αποτρέπουμε και να αμυνόμαστε, και οι αρχές των ΗΠΑ ενημέρωσαν το ΝΑΤΟ για αυτήν την προσαρμογή εκ των προτέρων», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Ιταλός υπουργός, Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε στο τοπικό δίκτυο Sky πως η διαδικασία της αλλαγής της εστίασης των ΗΠΑ είχε ξεκινήσει επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. «Οι ΗΠΑ ανησυχούν για τον ανταγωνισμό με την Κίνα, και η Ευρώπη πρέπει να εγγυηθεί τη δική της ασφάλεια», είπε.

Παρά τις ανησυχίες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σχετικά με ενδεχόμενη μείωση της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο πως η Ουάσινγκτον θα αυξήσει την παρουσία στρατευμάτων της στην Πολωνία.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως η Βαρσοβία δεν έχει λάβει ενημέρωση για ενδεχόμενη μείωση των στρατευμάτων των ΗΠΑ στη χώρα του.