Χέγκσεθ: Αντιδράσεις για ένα τατουάζ του στα αραβικά - Τι αναφέρει

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τατουάζ που φέρει στο χέρι του ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Συγκεκριμένα, το τατουάζ αναφέρει τη λέξη «kafir», δηλαδή «άπιστος», σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇺🇸 U.S. Defense Secretary gets “kafir” tattoo



Pentagon chief Pete Hegseth is once again in the spotlight — this time for a new tattoo on his arm featuring the Arabic word كافر ("kafir" – meaning nonbeliever or infidel).



Media note that he got the tattoo after becoming Secretary… pic.twitter.com/UEdIDYOhbM