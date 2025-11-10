Χέγκσεθ: Αμερικανικό πλήγμα κατά πλοίων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον Ειρηνικό - Έξι νεκροί (vid)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν την Κυριακή δύο επιθέσεις εναντίον πλοιαρίων που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας έξι άτομα που επέβαιναν σε αυτά, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς πληθαίνουν οι εκκλήσεις για διερεύνηση των πληγμάτων.

«Οι εν λόγω πλωτές μονάδες ήταν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών μας, συνδεδεμένες με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, μετέφεραν ναρκωτικά και κινούνταν κατά μήκος γνωστής διαδρομής διακίνησης», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η οποία συνοδευόταν από βίντεο που δείχνει τα σκάφη να πλήττονται από πυρά.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από δώδεκα παρόμοια πλήγματα από τον Σεπτέμβριο εναντίον σκαφών κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας και πιο πρόσφατα στον ανατολικό Ειρηνικό, προκαλώντας τον θάνατο άνω των 70 ατόμων, καθώς εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική.

Οι ΗΠΑ έχουν ισχυριστεί, χωρίς να παρουσιάσουν αποδείξεις, ότι τα πλοιάρια που βομβάρδισαν μετέφεραν ναρκωτικά, όμως ξένοι ηγέτες, μέλη του Κογκρέσου, νομικοί εμπειρογνώμονες και συγγενείς των θυμάτων ζητούν αποδείξεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει χαρακτηρίσει τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών «απαράδεκτες» και παραβίαση του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είναι «παράνομες», συνιστούν «δολοφονία» και αποτελούν «πράξη επιθετικότητας» εναντίον μιας κυρίαρχης νοτιοαμερικανικής χώρας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει την ανατροπή της κυβέρνησής του, ισχυρισμό που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποβαθμίσει, παρά τις αναφορές περί στενών επαφών της κυβέρνησής του με την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Σεπτέμβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένης μιας πυρηνικής υποβρύχιας και ομάδας πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, γεγονός που ώθησε τον Μαδούρο να ενισχύσει τις εξουσίες ασφαλείας και να αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε όλη τη χώρα.