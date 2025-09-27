Harrods: Χάκερς έκλεψαν προσωπικά δεδομένα πελατών

Τα Harrods προειδοποίησαν ορισμένους πελάτες τους ότι τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να έχουν κλαπεί ύστερα από παραβίαση πληροφοριακού συστήματος που ανήκει σε έναν από τους τρίτους παρόχους τους.

Σύμφωνα με το πολυτελές πολυκατάστημα του Νάιτσμπριτζ στο Λονδίνο, οι πληροφορίες που εκλάπησαν περιλαμβάνουν ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας πελατών του ηλεκτρονικού του καταστήματος, όπως μετέδωσε ο Guardian.

«Ένας από τους τρίτους παρόχους μας μάς ειδοποίησε ότι τα προσωπικά δεδομένα ορισμένων πελατών ηλεκτρονικού εμπορίου του Harrods έχουν ληφθεί από ένα από τα συστήματά του», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Harrods πρόσθεσε: «Έχουμε ενημερώσει τους πελάτες που επηρεάζονται ότι τα δεδομένα περιορίζονται σε βασικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας. Δεν περιλαμβάνουν, ωστόσο, κωδικούς πρόσβασης λογαριασμών ή στοιχεία πληρωμής».

Το πολυκατάστημα διευκρίνισε ακόμη: «Το τρίτο μέρος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό το οποίο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί του ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε επίσης ειδοποιήσει όλες τις αρμόδιες αρχές».

Τον Μάιο, το Harrods είχε περιορίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλες τις ιστοσελίδες του, ως προληπτικό μέτρο έπειτα από απόπειρα παραβίασης των συστημάτων του.

Εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε: «Κανένα σύστημα του Harrods δεν έχει παραβιαστεί. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δεδομένα ελήφθησαν από τρίτο πάροχο και δεν συνδέονται με προηγούμενες απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ορισμένα συστήματα του Harrods νωρίτερα φέτος».

Τον Ιούλιο, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εμπλοκή σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των Marks & Spencer, Co-op και Harrods.