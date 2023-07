Χάος στους σιδηροδρόμους του Σίδνεϊ λόγω ασθενείας ενός εργαζομένου

Η έκτακτη ασθένεια ενός μόνο εργαζομένου φέρεται να ευθύνεται για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές του Σίδνεϊ, προκαλώντας χάος στις δημόσιες συγκοινωνίες την Πέμπτη.

Οι συρμοί της γραμμής T1 Western Line μεταξύ Parramatta και St Marys, καθώς και η γραμμή T5 Cumberland Line από το Blacktown στο Richmond, διακόπηκαν αρχικά μεταξύ 14:24 και 15:37, ενώ τελικά οι διακοπές επεκτάθηκαν και προκάλεσαν μεγάλες διαταραχές στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου.

Οι αμαξοστοιχίες στις γραμμές T1 North Shore and Western, T2 Inner West and Leppington, T5 Cumberland και T9 Northern επηρεάστηκαν από τις 15.30 περίπου.

There is a call for frustrated commuters to be compensated following the Sydney Trains network grinding to a halt on Thursday when one staff member called in sick.https://t.co/c9sufXo3gj