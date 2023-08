Χάος δίχως τέλος στα αεροδρόμια της Ευρώπης: Η Βρετανία ξεκινά νυχτερινές πτήσεις

Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια της Ευρώπης εξακολουθούν να υφίστανται μια απίστευτη ταλαιπωρία εξαιτίας του σοβαρότατου μπλακ άουτ που προκλήθηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας. Υπό το πρίσμα αυτό, η κυβέρνηση Σούνακ ενέκρινε τη διενέργεια νυχτερινών πτήσεων, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Ακολούθησε συνεδρίαση της Εθνικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS), της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των αεροπορικών εταιρειών, των αεροδρομίων, των εμπορικών φορέων και της Συνοριακής Δύναμης, υπό την προεδρία του Υπουργού Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ.

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ και χώρες εκτός Ευρώπης, εκατοντάδες ταξιδιώτες, σε πολλές περιπτώσεις μαζί με μικρά παιδιά, βρέθηκαν αποκλεισμένοι, μαζί και στην Ελλάδα, καθώς το μπλακ άουτ επηρέασε και πτήσεις που διέρχονταν μέσω του βρετανικού εναέριου χώρου.

Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα - πάνω από το ένα τέταρτο των πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο -, και η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διοικητικής έρευνας για τα αίτια της τεχνικής βλάβης που ακόμη δεν είναι γνωστή.

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν ημέρες για την επίλυση της σοβαρής αναστάτωσης που προκλήθηκε στις εισερχόμενες και εξερχόμενες από τη χώρα πτήσεις μετά το τεχνικό πρόβλημα που έπληξε τη δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσεων, με τους ελεγκτές να αναγκάζονται να εισάγουν χειροκίνητα τα σχέδια πτήσεων. «Θα χρειαστούν μερικές μέρες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι εκεί που πρέπει να είναι».

Ο Χάρπερ διευκρίνισε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν θεωρούν πως το τεχνικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης.

«Θα υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις ως έναν βαθμό σήμερα και υποψιάζομαι και για μερικές ακόμη ημέρες καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι πτήσεις επιστρέφουν στην κανονικότητα», δήλωσε σήμερα ο Χάρπερ στο BBC.

Εκπρόσωπος της βρετανικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «εκατοντάδες» πτήσεις επηρεάστηκαν από αυτό το πρόβλημα, και παραδέχτηκε ότι θα χρειαστούν «αρκετές ημέρες» για να επανέλθει η κανονική λειτουργία στις αερομεταφορές.

Η διοίκηση του πιο πολυσύχναστου αεροδρόμιου της Βρετανίας, του Χίθροου, κάλεσε τους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας X να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία προτού μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο.

Από την πλευρά τους οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρίες προχωρούν σε αλλαγές στα προγράμματά τους σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν όσους περισσότερους επιβάτες γίνεται, αλλά ορισμένα αεροσκάφη και πληρώματα δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε. «Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να επαναφέρουμε τους επιβάτες που επλήγησαν στην προγραμματισμένη πτήση τους», τόνισε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X η διοίκηση της British Airways.

Περίπου 40.000 επιβάτες της Ryanair είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται χθες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, σημειώνοντας ότι και σήμερα το πρωί ορισμένες πτήσεις ακυρώθηκαν. «Ενώ όσα συνέβησαν είναι εκτός του ελέγχου μας, ζητάμε συγγνώμη για τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε πελάτες μας και συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους βοηθήσουμε και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους το συντομότερο δυνατόν αυτή την πολύ πολυάσχολη εποχή του χρόνου», είπε ένας εκπρόσωπος.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες για να διασφαλίσει ότι οι επιβάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξέφρασε την κατανόησή του απέναντι στην ταλαιπωρία και την αγανάκτηση χιλιάδων επιβατών. «Ο υπουργός Μεταφορών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομένους του κλάδου. Θα συνομιλήσει με αεροπορικές εταιρείες συγκεκριμένα αργότερα σήμερα και θα διασφαλιστεί ότι υποστηρίζουν τους επιβάτες για να φτάσουν στα σπίτια τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα», τόνισε ο Σούνακ.

«Δεν θέλω να κάνω εικασίες για τα αιτία του προβλήματος. Θα διεξαχθεί μια αρμόζουσα έρευνα για να φτάσουμε στο βάθος ενός προβλήματος αυτού του μεγέθους», τόνισε ο Χάρπερ, διευκρινίζοντας ότι παρόμοιο συμβάν δεν έχει συμβεί «για σχεδόν μια δεκαετία».

«Αναγκαστήκαμε να παραμείνουμε στο αεροδρόμιο για περίπου επτά ή οκτώ ώρες χθες, χωρίς κανείς να μας προσφέρει βοήθεια», τόνισε η Μαρία Μπολ, μια παραθερίστρια από το Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Η ίδια ανέφερε ότι κατέληξε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού από ένα άλλο αεροδρόμιο της πόλης, βρίσκοντας τελικά μια πτήση για το Εδιμβούργο και στη συνέχεια έκανε ένα ταξίδι τεσσάρων ωρών με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Πολλοί επιβάτες με αναρτήσεις τους στο X εξιστορούσαν την ταλαιπωρία τους έπειτα από ακυρώσεις των πτήσεών τους ή για την πολύωρη αναμονή εντός καθηλωμένων αεροσκαφών, ή έπειτα από μιάμιση μέρα αναμονής σε χώρους αεροδρόμιων.

Άλλοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν τους προσέφεραν νέες πτήσεις με αναχώρηση τις επόμενες μέρες, ενώ εταιρείες τους πρότειναν να αγοράσουν εισιτήριο για να επιστρέψουν γρηγορότερα αλλά σε υπερβολικές τιμές.

Ο Χάρπερ επεσήμανε στις αεροπορικές εταιρείες ότι έχουν «ευθύνη να φροντίζουν τους πελάτες τους», ειδικά επειδή, σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των μετακινήσεων έχει επιστρέψει «κοντά σε επίπεδα προ πανδημίας, οπότε νομίζω ότι ο αεροπορικός κλάδος έχει ανακάμψει».

Για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του επίσημου ιστοτόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 9 το πρωί της Τρίτης είχαν ακυρωθεί 147 αναχωρήσεις πτήσεων από βρετανικά αεροδρόμια και 134 αφίξεις, δηλαδή το 5% των προγραμματισμένων πτήσεων

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, οι ακυρώσεις αναχωρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τις 790 και οι ακυρώσεις αφίξεων ανήλθαν σε 785.

Παράλληλα, πηγές στους βρετανικούς Times ανέφεραν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το πρόβλημα να οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή σχεδίου πτήσης από γαλλική αεροπορική εταιρεία.

Ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail», «Bρετανοί αξιωματούχοι ερευνούν αν ένα και μόνο προβληματικό καταχωρημένο σχέδιο πτήσης γαλλικής αεροπορικής εταιρείας, που δεν κατονομάζεται, ευθύνεται για την κατάρρευση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ευρωπαϊκό χάος στους αιθέρες προκαλώντας το μεγαλύτερο εναέριο μπλακάουτ της τελευταίας δεκαετίας».

Όπως επεσήμανε νωρίτερα ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ «θα χρειαστούν ημέρες για να επιλυθεί η εκτεταμένη αναστάτωση στις πτήσεις προς και από τη χώρα, αφού τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επλήγησαν από τεχνικό πρόβλημα».

Επίσης, ο Χάρπερ πρόσθεσε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι το τεχνικό πρόβλημα ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης. «Θα υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σήμερα και υποψιάζομαι για μερικές ακόμη ημέρες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα πάρουν τα αεροπλάνα τους και θα επαναφέρουν τις υπηρεσίες τους στο φυσιολογικό», δήλωσε ο Χάρπερ στο BBC την Τρίτη.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ δήλωσε ότι κατανοεί τον «τεράστιο εκνευρισμό» των ταξιδιωτών. Πρόσθεσε πως ο υπουργός Μεταφορών είναι σε διαρκή διάλογο με τη βιομηχανία και θα υπενθυμίσει στις αεροπορικές εταιρείες πως πρέπει να στηρίξουν το επιβατικό κοινό ώστε να φτάσει ο καθένας στον προορισμό του το ταχύτερο δυνατό.

Το αεροδρόμιο Χίθροου, ο πιο πολυσύχναστος κόμβος της Βρετανίας, ενημέρωσε τους επιβάτες στο X, πρώην Twitter, να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο την Τρίτη.

It is important for all passengers to check the status of their flight with their airline before travelling to the airport and for those passengers who need to rebook to contact their airline directly rather than travelling to Heathrow. (2/2)