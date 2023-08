Times για Βρετανία

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για το αεροπορικό επιβατικό κοινό στην Ευρώπη και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως απότοκο του τεχνικού προβλήματος της Δευτέρας στο βρετανικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας.

Μέχρι τις 9 το πρωί της Τρίτης είχαν ακυρωθεί 147 αναχωρήσεις πτήσεων από βρετανικά αεροδρόμια και 134 αφίξεις, δηλαδή το 5% των προγραμματισμένων πτήσεων, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, οι ακυρώσεις αναχωρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τις 790 και οι ακυρώσεις αφίξεων ανήλθαν σε 785.

Παράλληλα, πηγές στους Times αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο το πρόβλημα να οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή σχεδίου πτήσης από γαλλική αεροπορική εταιρεία.

Ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail», «Bρετανοί αξιωματούχοι ερευνούν αν ένα και μόνο προβληματικό καταχωρημένο σχέδιο πτήσης γαλλικής αεροπορικής εταιρείας, που δεν κατονομάζεται, ευθύνεται για την κατάρρευση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ευρωπαϊκό χάος στους αιθέρες προκαλώντας το μεγαλύτερο εναέριο μπλακάουτ της τελευταίας δεκαετίας».

Όπως επεσήμανε νωρίτερα ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ «θα χρειαστούν ημέρες για να επιλυθεί η εκτεταμένη αναστάτωση στις πτήσεις προς και από τη χώρα, αφού τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επλήγησαν από τεχνικό πρόβλημα».

Επίσης, ο Χάρπερ πρόσθεσε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι το τεχνικό πρόβλημα ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης.

«Θα υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σήμερα και υποψιάζομαι για μερικές ακόμη ημέρες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα πάρουν τα αεροπλάνα τους και θα επαναφέρουν τις υπηρεσίες τους στο φυσιολογικό», δήλωσε ο Χάρπερ στο BBC την Τρίτη.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ δήλωσε ότι κατανοεί τον «τεράστιο εκνευρισμό» των ταξιδιωτών. Πρόσθεσε πως ο υπουργός Μεταφορών είναι σε διαρκή διάλογο με τη βιομηχανία και θα υπενθυμίσει στις αεροπορικές εταιρείες πως πρέπει να στηρίξουν το επιβατικό κοινό ώστε να φτάσει ο καθένας στον προορισμό του το ταχύτερο δυνατό.

Το αεροδρόμιο Χίθροου, ο πιο πολυσύχναστος κόμβος της Βρετανίας, ενημέρωσε τους επιβάτες στο X, πρώην Twitter, να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο την Τρίτη.

It is important for all passengers to check the status of their flight with their airline before travelling to the airport and for those passengers who need to rebook to contact their airline directly rather than travelling to Heathrow. (2/2)