Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια - Εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες στην Ευρώπη

Επιβάτες εγκλωβισμένοι μέσα αεροσκάφη στον διάδρομο προσγείωσης, ενημερώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Αυτή είναι η εικόνα χάους που βιώνουν οι ταξιδιώτες καθώς η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας της Βρετανίας (NATS) αναγκάστηκε να περιορίσει τη ροή της κυκλοφορίας των αεροσκαφών τη Δευτέρα λόγω τεχνικού προβλήματος.

ℹ️ Due to the current problems of the British National Air Traffic Services @NATS we are registering several delayed and cancelled flights between Prague and Great Britain. Passengers are advised to follow the carriers' websites. pic.twitter.com/pnSH6hUXYj — Prague Airport (@PragueAirport) August 28, 2023

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και εφαρμόσαμε περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρήσουμε την ασφάλεια. Οι μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν τη βλάβη», δήλωσε εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο βρετανικός εναέριος χώρος δεν έκλεισε.

Ο ιρλανδικός πάροχος υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας AirNav Ireland δήλωσε ότι το πρόβλημα έχει ως αποτέλεσμα «σημαντικές καθυστερήσεις για τις πτήσεις σε όλη την Ευρώπη που ταξιδεύουν προς, από ή μέσω του εναέριου χώρου του Ηνωμένου Βασιλείου».

Εκπρόσωπος του Χίθροου, του πιο πολυσύχναστου κόμβου στη δυτική Ευρώπη, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο συνεργάζεται με τη NATS και άλλους εταίρους του αεροδρομίου για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους επιβάτες.

Νωρίτερα η σκωτσέζικη αεροπορική εταιρεία Loganair ανέφερε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, ότι υπήρξε βλάβη σε όλο το δίκτυο των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποιώντας ότι οι διεθνείς πτήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

Αεροδρόμια όπως το Λούτον του Λονδίνου και το Μπέρμιγχαμ δήλωσαν ότι εργάζονται για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο και το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα μπορούσαν να επανέλθουν οι κανονικές λειτουργίες, ενώ η British Airways δήλωσε επίσης ότι συνεργάζεται στενά με την NATS για να κατανοήσει τον αντίκτυπο.

Still a trickle of planes coming in to Heathrow. Quiet skies over London again #airtrafficcontrol pic.twitter.com/CUqtmvqAVN — Gill (@Fleurfox) August 28, 2023

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε ορισμένες πτήσεις προς και από την ιρλανδική πρωτεύουσα και συνέστησε στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική τους εταιρεία.

12 ώρες στον αεροδιάδρομο

maybe subject to delays. If you are flying with us today, please check our website for the latest information about your flight before setting off for the airport. — Loganair (@FlyLoganair) August 28, 2023

Ο Alastair Rosenschein, πρώην πιλότος της British Airways και τώρα σύμβουλος αερομεταφορών, χαρακτήρισε τη αναταραχή «τεράστια» - και είπε ότι το αντίστοιχο για τα αυτοκίνητα θα ήταν αν έκλεινε κάθε δρόμος στη χώρα.

Πολλοί επιβάτες χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσουν ότι είχαν κολλήσει σε αεροπλάνα στην πίστα περιμένοντας να απογειωθούν ή ότι βρίσκονταν σε κατάσταση αναμονής σε κτίρια αεροδρομίων, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και αλλού, σε μια ημέρα με μεγάλη ταξιδιωτική κίνηση λόγω της αργίας της Δευτέρας σε ορισμένα μέρη της Βρετανίας

Η τηλεπαρουσιάστρια Γκάμπι Λόγκαν δήλωσε επίσης στο X ότι βρισκόταν σε διάδρομο του αεροδρομίου της Βουδαπέστης και ότι «μόλις της είπαν ότι ο εναέριος χώρος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κλειστός», προσθέτοντας ότι "μπορεί να είμαστε εδώ για 12 ώρες".