Βρετανία: Η διακοπή των αεροπορικών ταξιδιών θα διαρκέσει για ημέρες

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ δήλωσε ότι «θα χρειαστούν ημέρες για να επιλυθεί η εκτεταμένη αναστάτωση στις πτήσεις προς και από τη χώρα, αφού τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επλήγησαν από τεχνικό πρόβλημα».

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν τη Δευτέρα - μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές ημέρες της χώρας - αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναγκάστηκαν να στραφούν σε χειροκίνητα συστήματα.

Επίσης, ο Χάρπερ πρόσθεσε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι το τεχνικό πρόβλημα ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης.

«Θα υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σήμερα και υποψιάζομαι για μερικές ακόμη ημέρες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα πάρουν τα αεροπλάνα τους και θα επαναφέρουν τις υπηρεσίες τους στο φυσιολογικό», δήλωσε ο Χάρπερ στο BBC την Τρίτη.

Το αεροδρόμιο Χίθροου, ο πιο πολυσύχναστος κόμβος της Βρετανίας, ενημέρωσε τους επιβάτες στο X, πρώην Twitter, να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο την Τρίτη.

It is important for all passengers to check the status of their flight with their airline before travelling to the airport and for those passengers who need to rebook to contact their airline directly rather than travelling to Heathrow. (2/2)